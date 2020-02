Il Napoli saluta Leandrinho: ufficiale la sua cessione al Bragantino

Il classe 1998 Leandrinho torna in Brasile: è un nuovo giocatore del Bragantino. Va in prestito fino al 30 giugno con diritto di riscatto.

Tra campo e... mercato. Anche a fine febbraio. Il si è rinforzato nel mercato di gennaio, ora è arrivato il momento delle cessioni. Come quella di Leandrinho.

Il classe 1998 brasiliano è ufficialmente un nuovo giocatore del Red Bull Bragantino, club che ha vinto la Serie B brasiliana nella scorsa stagione ed è stato appena promosso.

OFICIAL

Hoje (28) é dia de jogo, mas também é dia de oficializar reforço! Leandrinho está regularizado e fica por empréstimo até 30 de junho, com opção de compra após o fim do vínculo. #ProntosParaOMundo pic.twitter.com/Zh3PmrsbQ4 — Red Bull Bragantino (@RedBullBraga) February 28, 2020

La formula del trasferimento è quella del prestito fino al 30 giugno con diritto di riscatto. Leandrinho si stava già allenando da diversi giorni con la sua nuova squadra.

Quella di Napoli non è stata un'esperienza fortunata per il classe 1998, che non è mai riuscito ad esordire con la prima squadra nonostante diverse panchine.