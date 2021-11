Napoli-Lazio dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

NAPOLI-LAZIO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Partita: Napoli-Lazio

• Data: domenica 28 novembre 2021

• Orario: 20:45

• Canale TV: DAZN

• Streaming: DAZN

La quattordicesima giornata di Serie A, offre il posticipo della domenica tra Napoli e Lazio. Una sfida caratterizzata dai ritorni a Fuorigrotta degli ex Pepe Reina, Elseid Hysaj e di Maurizio Sarri, tre protagonisti del ciclo in cui gli azzurri sfiorarono lo Scudetto nel 2018.

A far da cornice a Napoli-Lazio sarà l'omaggio a Diego Armando Maradona, scomparso un anno fa e che - all'interno dello stadio che lo ha visto guidare i partenopei a Scudetti e trionfi europei - a ridosso del fischio d'inizio del match verrà ricordato con una cerimonia ad hoc.

Napoli reduce dalla sconfitta di San Siro contro l'Inter, per la Lazio invece c'è da riscattare il ko casalingo rimediato contro la Juventus. La squadra di Spalletti è ai vertici della classifica con 32 punti, biancocelesti in zona Europa con vista sulla Champions a quota 21.

Nella passata stagione i due incroci tra Napoli e Lazio hanno visto i capitolini imporsi 2-0 all'andata, mentre Insigne e soci hanno avuto la meglio nel return match imponendosi con un pirotecnico 5-2.

Tutto su Napoli-Lazio: dalle formazioni della partita, a dove poterla vedere in tv e streaming.

ORARIO NAPOLI-LAZIO

Napoli-Lazio si gioca domenica 28 novembre 2021 allo stadio 'Diego Armando Maradona' di Napoli: calcio d'inizio previsto alle ore 20:45, con cerimonia nel ricordo del fuoriclasse argentino in programma nel prepartita dalle ore 19:15.

DOVE VEDERE NAPOLI-LAZIO IN TV

Napoli-Lazio sarà trasmessa in esclusiva su DAZN: per vederla in tv, occorrerà scaricare l'app di DAZN sulle smart tv compatibili, utilizzare console Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), Playstation 4, Playstation 5, o in alternativa i dispositivi Amazon Fire Stick o Google Chromecast. Altra soluzione, è l'utilizzo del TIMVISION Box.

NAPOLI-LAZIO IN DIRETTA STREAMING

Come detto, la partita tra Napoli e Lazio andrà in onda su DAZN: in streaming, la gara sarà visibile collegandosi al sito di DAZN tramite PC o notebook, oppure scaricando l'app di DAZN su smartphone o tablet.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Telecronaca DAZN di Napoli-Lazio affidata a Pierluigi Pardo, con commento tecnico di Simone Tiribocchi.

IN DIRETTA SU GOAL

Su GOAL, potrete restare aggiornati su Napoli-Lazio mediante la nostra diretta testuale: dal prepartita alle formazioni ufficiali, fino al racconto delle azioni più importanti del match.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI-LAZIO

Napoli coi dubbi Fabian Ruiz ed Insigne, entrambi acciaccati e in forse per il match con la Lazio: Lobotka sarà confermato in mediana vista l'emergenza nel reparto nevralgico (ko anche Anguissa, Demme è reduce dal Covid). Ospina tra i pali, difesa scolpita, Lozano ed Elmas dovrebbero agire sulla trequarti con Zielinski alle spalle di uno tra Petagna o Mertens.

Nella Lazio il napoletanissimo Ciro Immobile tornerà dopo i guai fisici e guiderà l'attacco nel tridente con Felipe Anderson e Pedro, a centrocampo la qualità di Milinkovic-Savic e Luis Alberto ai lati di Cataldi, gli ex Reina e Hysaj presidieranno rispettivamente pali e corsia sinistra difensiva.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Lobotka, Fabian Ruiz; Lozano, Zielinski, Elmas; Petagna. All. Spalletti.

LAZIO (4-3-3): Reina; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro. All. Sarri.