Napoli-Lazio, le pagelle: Mertens da favola, disastro Patric

PAGELLE NAPOLI

OSPINA 7 - Il volo sul tiro di Luis Alberto vale prezzo del biglietto e vittoria. Poco impegnato, ma determinante.

DI LORENZO 6 - Non al meglio fin dai problemi accusati nel riscaldamento, non eccelle ma bada al sodo.

RRAHMANI 6,5 - Attento e pulito in ogni chiusura: crescita costante la sua.

KOULIBALY 6,5 - Alza il muro su Immobile & co: le sbavature di Mosca sono in soffitta.

MARIO RUI 6,5 - Spinge e lo fa con qualità: l'out mancino diventa il suo. (86' GHOULAM SV).

LOBOTKA 7 - Spegne i mugugni con una prova quasi perfetta: sostanza, dinamismo e ritmo.

FABIAN RUIZ 7 - Per larghi tratti appare poco in palla, ma 'pulisce' ogni passaggio e si inventa un mancino da urlo per il 4-0. (86' MALCUIT SV).

LOZANO 6 - Mette in apprensione la Lazio con la sua velocità, ma può e deve fare di più. (64' ELMAS 6 - Zero guizzi, ma garantisce equilibrio).

ZIELINSKI 6,5 - Sblocca il risultato e galleggia con buoni risultati tra le linee. (73' DEMME SV).

INSIGNE 6 - Offre a Mertens la palla da cui nasce il 2-0, poi alterna buoni guizzi a giocate meno convincenti.

MERTENS 8 - Nella notte di Diego, due goal capolavoro: ritorno all'antico per il belga, che da 'falso 9' rimpiazza al meglio Osimhen. (64' PETAGNA 6,5 - Ci mette cuore e fisico).

PAGELLE LAZIO

REINA 5,5 - Quattro goal sul groppone che potevano essere di più senza un paio di interventi: serata da incubo per uno degli ex di giornata.

PATRIC 4,5 - Non trova mai il pallone quando c'è da tamponare su Insigne: nervoso, si fa anche ammonire. (46' LAZZARI 5,5 - Spinge come un forsennato, ma in fase difensiva commette sbavature).

LUIZ FELIPE 5 - Cola a picco sotto il diluvio di Fuorigrotta sotto i colpi di un super Mertens.

ACERBI 5,5 - Prova a tenere in vita la difesa laziale mettendo qualche toppa qua e là, in più coglie una traversa.

HYSAJ 5,5 - Riesce a contenere Lozano con buona efficacia: una delle note positive nella squadra di Sarri.

MILINKOVIC-SAVIC 5 - Qualità e fisico restano a Formello: il serbo non si vede mai.

CATALDI 5 - Viene scelto in cabina di regia, ma viene travolto dall'onda dei dirimpettai azzurri. (75' LEIVA SV).

LUIS ALBERTO 5,5 - Sfiora l'eurogoal con un tiro volante di pregevolissima fattura, per il resto vaga qua e là a caccia dello spazio giusto con poco profitto. (61' BASIC 5,5 - Dà maggiore sostanza a un centrocampo assente).

FELIPE ANDERSON 5 - Non entra mai in partita: a tratti spaesato. (55' ZACCAGNI 5,5 - Di sicuro più vivo rispetto ad Anderson).

IMMOBILE 5 - Sbatte contro Rrahmani e Koulibaly: impalpabile e mai servito.

PEDRO 5,5 - L'unico del tridente che prova ad accendersi: lo spagnolo, però, da solo può fare poco. (75' RAUL MORO SV).