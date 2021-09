Erroraccio di Manolas, Morata ringrazia: Juventus in vantaggio

Il difensore azzurro autore della disattenzione che ha favorito il vantaggio della Juventus allo stadio "Maradona".

Sembrava in totale controllo, il Napoli, dopo un ottimo avvio di gara contro la Juventus allo stadio "Diego Armando Maradona" nel big match della terza giornata di Serie A: gli azzurri, però, si sono presto complicati la vita.

Prima le buone occasioni per la formazione di Luciano Spalletti, poi l'errore: Kostas Manolas, in una situazione apparentemente facile di disimpegno, si gira in maniera superficiale ricominciando da Ospina.

Il difensore greco, però, non si accorge della presenza, dalle sue parti, di Alvaro Morata, che intercetta la sfera e si presenta a tu per tu con il portiere colombiano, battendolo con un destro secco.

Bianconeri che ringraziano, passando in vantaggio all'11' nonostante una prima parte di gara targata Napoli: i giocatori di Spalletti si trovano, dunque, a dover ricostruire l'incontro dopo essersi messi in difficoltà.