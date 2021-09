Napoli-Juventus, sospesa la vendita dei biglietti: match ad alto rischio

La vendita per la sfida del Maradona sarebbe dovuta partire nel pomeriggio: si attendono aggiornamenti dall'Osservatorio.

Sabato 11 settembre, il primo big match del campionato di Serie A. Il Napoli di Spalletti, a punteggio pieno dopo due gare, sfiderà infatti la Juventus di Allegri, in affanno e con un solo punto conquistato nei primi 180 minuti. I biglietti per la gara? Per ora un grande punto interrogativo.

La vendita per la sfida del Maradona sarebbe dovuta iniziare alle 12 di oggi, ma alla fine è stata bloccata. Nessun problema relativo alle restrizioni per il coronavirus e all'utilizzo di green pass, ma bensì a proposito della rivalità sportiva tra le due tifoserie.

Il match viene infatti reputato ad alto rischio, tanto che il Comitato di Analisi per la Sicurezza delle manifestazioni sportive si è riunito per evitare la messa in vendita dei biglietti per i tifosi delle due squadre. Si attende una decisione ufficiale da parte dell'Osservatorio nei prossimi giorni, in mezzo a molteplici dubbi.

Da canto suo il team campano lo ha ufficializzato sui propri canali ufficiali:

"La vendita dei biglietti per Napoli-Juventus è al momento sospesa per indicazioni dell'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive.".

Amedeo Bardelli, responsabile area sport di TicketOne, è intervenuto a 'calcionapoli24' per spiegare la questione più nel dettaglio:

"Biglietti sospesi per Napoli-Juventus? Non c’entrano prezzi e Green pass, il Napoli già ha deciso l’applicazione di quest’ultimo. La ragione è che l’Osservatorio ha voluto fare una determina specifica per Bologna-Verona e per Napoli-Juventus: dovrà arrivare prima questa, e poi partiranno le vendite sin dall’inizio. Abbiamo bloccato tutto un quarto d’ora prima che iniziasse tutto, senza vendere nemmeno un biglietto: sappiamo che le partite possono essere condizionate dallo status ‘a rischio’, perciò ci saranno determinazioni specifiche che potranno coinvolgere anche le vendite dei biglietti. Aspettiamo l’Osservatorio prima di mandare tutto in vendita. Sono questioni burocratiche, di sicurezza: rendiamoci conto che l’accesso allo stadio è già gestito dal Napoli, abbiamo cercato di fare al prefiltraggio una sorta di precontrollo anche del Green pass, se arriva una nutrita tifoseria ospite e rispettiamo il distanziamento, vanno riviste forse alcune cose. Non so cosa scriverà l’Osservatorio per tutelare l’ordine pubblico. Le file fuori al Maradona? Abbiamo provato a dare una mano, il supporto software per verificare i titoli. Noi potremmo verificare anche il Green pass con lo stesso palmare, purtroppo le regole attuali del garante della privacy permettono solo l’utilizzo dell’app di verifica: il controllo prima del Green pass e poi del biglietto vengono fatte in due momenti, le file ci saranno e ci saranno sempre. Più che andare allo stadio in anticipo, altri consigli non ce ne sono".

Non resta che attendere.