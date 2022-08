Napoli-Juve Stabia dove vederla: canale tv e diretta streaming

Il Napoli presenta i nuovi acquisti in amichevole con la Juve Stabia: dove seguire il match in TV e Streaming e le formazioni.

NAPOLI-JUVE STABIA: TV, STREAMING, FORMAZIONI

• Partita: Napoli-Juve Stabia

• Data: Mercoledì 24 agosto 2022

• Orario: 18:00

• Canale TV: -

• Streaming: -

Un'amichevole davanti al proprio pubblico per presentare i nuovi acquisti del mercato estivo: questo il tema di Napoli-Juve Stabia.

La formazione di Luciano Spalletti, reduce da due vittorie nelle prime due di Serie A contro Verona e Monza, presenterà ai tifosi Kvaratskhelia e gli altri, già scesi in campo con un impatto importante in campionato.

Le Vespe, invece, scaldano i motori in vista dell'avvio della nuova stagione di Serie C: la formazione allenata da Leonardo Colucci si ripresenta dopo l'undicesimo posto dello scorso campionato.

In questo articolo troverete tutte le informazioni utili su Napoli-Juve Stabia: dalle formazioni a dove seguirla in tv e streaming.

ORARIO NAPOLI-JUVE STABIA

L'amichevole tra Napoli e Juve Stabia, in programma mercoledì 24 agosto 2022, verrà disputata allo "Stadio Diego Armando Maradona" di Napoli: il fischio d'inizio è fissato alle ore 18:00. L'ingresso all'impianto di gioco sarà gratuito per tutti i tifosi.

DOVE VEDERE NAPOLI-JUVE STABIA IN TV

Al momento non è prevista alcuna copertura televisiva per Napoli-Juve Stabia.

NAPOLI-JUVE STABIA IN DIRETTA STREAMING

Anche per quel che riguarda la visione in Streaming di Napoli-Juve Stabia al momento non sono state rese note informazioni.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI-JUVE STABIA

NAPOLI (4-3-3): Sirigu; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Simeone, Kvataskhelia. All. Spalletti

JUVE STABIA (4-3-3): Barosi; Maggioni, Tonucci, Cinaglia, Mignanelli; Maselli, Scaccabarozzi, Ricci; Barlafante, Della Pietra, Bentivegna. All. Colucci