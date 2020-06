Fu accostato al Napoli, James Rodriguez: "Un'offerta dall'Italia, ma non era buona"

E’ considerato uno dei giocatori più talentuosi al mondo, al però da tempo fatica a trovare spazio. James Rodriguez è uno di quei giocatori che farebbe comodo a molte squadre e non è un caso che nel corso della sessione di calciomercato estiva di un anno fa, sia stato tra i più ambiti in assoluto.

L’asso colombiano, parlando a Gol Caracol, ha parlato delle tante voci che dodici mesi fa l’hanno visto protagonista, compresa quella che voleva una permanenza a titolo definitivo al .

“Sarò eternamente grato al Bayern e soprattutto a Jupp Heynckes che mi ha fatto tornare a giocare a livelli incredibili. Quello tedesco è un club importantissimo, ma io ho deciso di non restare. Volevano far valere l’opzione di acquisto, ma ho chiesto ad un dirigente di non farlo, non ero felice a . Quando non ti senti a tuo agio devi prendere delle decisioni e loro la mia l’hanno compresa perfettamente. Non mi pento della mia scelta”.