Napoli-Inter, le pagelle: Insigne e Handanovic super, De Vrij soffre Osimhen

NAPOLI

OSPINA 6 - Rischia pochissimo, come poco può sul destro potente di Dzeko. Sufficienza piena.

DI LORENZO 5.5 - Parte benissimo, creando non pochi problemi all'Inter e dimostrando di essere l'uomo in più per la fase offensiva del Napoli. Con la crescità di Perisic abbassa il baricentro e rischia qualcosa: suo il tocco che favorisce Dzeko nell'occasione dell'1-1.

RRAHMANI 6 - Ordinato, interviene sempre con i tempi giusti. Nulla da aggiungere.

KOULIBALY 6 - E' la serata del suo ritorno dopo la vittoria della Coppa d'Africa: pasticcia un po', anche in occasioni che di solito risolve con facilità. Rimane un pilastro della difesa, a tratti insuperabile.

MARIO RUI 6.5 - Argina Dumfries in tutti i modi: non era certo un compito facile. Si propone persino in avanti, spesso, a supporto dei compagni: ruba meno l'occhio di altri? Poco importa.

LOBOTKA 6.5 - Si gira, poi si rigira: finta, apre a destra e sinistra. Fa tutto ciò che dovrebbe fare un mediano e anche con estrema leggerezza. Determinante nel bloccare sul nascere l'impostazione in verticale della formazione nerazzurra.

FABIAN RUIZ 6.5 - Geometrie, qualità e precisione anche in termini di tempo di intervento: Spalletti lo schiera nei due di centrocampo, lui lo ripaga con un'ottima prova. (74' ANGUISSA 6 - Entra e fa il suo, senza sfigurare).

POLITANO 6 - Prova a dare gli strappi giusti in ripartenza, ma al 26' deve arrendersi per un problema fisico. (26' ELMAS 6 - Ha chiaramente caratteristiche diverse rispetto a Politano, magari anche meno strappi. Prova a giocare più sulla trequarti guadagnando il centro, ma non riesce a essere incisivo)

ZIELINSKI 6.5 - La solita mina vagante tra centrocampo e attacco: è ovunque. A destra, a sinistra: dai suoi piedi passano alcune delle azioni più pericolose del Napoli. (84' JUAN JESUS 6 - Entra nei minuti finali, ma entra benissimo: una fotografia? La chiusura da ultimo uomo su Dumfries).

INSIGNE 7 - Ben al di là della trasformazione dal dischetto, il capitano del Napoli si rende autore dell'ennesima prova totale. E' più tranquillo, e si vede: il goal, poi, gli permette di entrare una volta in più nella storia del club azzurro. (84' OUNAS SV)

OSIMHEN 6.5 - Pronti, partenza, via e guadagna il rigore del vantaggio del Napoli anticipando De Vrij che, per tutto il primo tempo, verrà trascinato dall'attaccante nigeriano qua e là per il campo. Nella ripresa ha sui suoi piedi il pallone del 2-1, ma viene chiuso da un super intervento di Handanovic. (84' MERTENS SV)

INTER

HANDANOVIC 7 - Intuisce la direzione del rigore, ma non può arrivarci: un'uscita incerta nel primo tempo, poi però si esalta prima su Osimhen, con un intervento in spaccata, poi su Elmas, proteggendo la porta in uscita.

SKRINIAR 6 - Il migliore dei tre in difesa: non tocca a lui la marcatura su Osimhen, ma aiuta come meglio può i compagni.

DE VRIJ 4.5 - Pesa, e anche tanto, l'intervento in ritardo su Osimhen che causa il rigore del vantaggio del Napoli: viene portato a spasso dall'attaccante nigeriano per tutta la gara senza riuscire a prendergli le misure. Serata difficile per l'olandese.

DIMARCO 5.5 - Non un cattiva gara, nel complesso: spesso, però, dimostra un po' troppa frenesia nella gestione dei palloni in costruzione dal basso. (90' D'AMBROSIO SV)

DUMFRIES 6 - Il solito treno sulla fascia destra: sulla sua strada trova un Mario Rui attentissimo e non riesce a sfondare quasi mai. Buona gara, però: l'ennesima.

BARELLA 6 - Il Barella tutto intensità e corsa è un'altra cosa, almeno nella prima frazione: corre, sì, ma non riesce a trovare la via giusta per creare difficoltà al Napoli. Nella ripresa cresce, ma senza brillare particolarmente.

BROZOVIC 5.5 - Dovrebbe offrire geometrie, ma le sue linee di passaggio vengono chiuse praticamente sempre dal centrocampo del Napoli. Viene anche ammonito: giallo che gli farà saltare la prossima sfida.

CALHANOGLU 5.5 - Lontano dal Calhanoglu che ha colpito nella prima parte di stagione: non offre soluzioni a Brozovic e soffre maledettamente la pressione alta del Napoli. Poi cresce, ma senza incidere. (84' VIDAL SV)

PERISIC 6.5 - L'emblema della sua gara è il ripiegamento difensivo dell'80', quando corre per tutto il campo per chiudere sul contropiede del Napoli guidato da Insigne. Fa avanti e indietro senza sosta: manca qualcosa in fase offensiva, ma ci sta.

LAUTARO MARTINEZ 6 - Inizia male, si riprende nella ripresa, dopo il goal del pari: lotta e fa a sportellate, ma il suo periodo d'astinenza continua. (84' SANCHEZ SV)

DZEKO 7 - Non solo per il goal, importantissimo, quanto per la pericolosità mostrata nel corso di tutta la gara: spesso isolato, si crea occasioni dal nulla. E' il suo momento: la serata del "Maradona" lo conferma.

