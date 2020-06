Napoli-Inter, le pagelle: Ospina si riscatta, Lautaro non brilla

Bene Mertens e Insigne, Ospina prima commette un grave errore e poi si riscatta ampiamente. Serataccia per Lautaro, buoni segnali da Eriksen.

OSPINA 6,5: Pesante l'errore in avvio di gara che spalanca la strada all'Inter: riscatta ampiamente la serata con diversi grandi interventi e un perfetto lancio che dà il via al pareggio di Mertens.

ERIKSEN 6: Conte lo schiera nel suo ruolo alle spalle delle punte e lui sfodera subito una traiettoria delle sue su calcio d'angolo, poi qualche buona giocata in palleggio. Deve ancora entrare alla perfezione nei meccanismi nerazzurri.

MERTENS 6,5: E' la notte della gloria per Ciro, che si fa trovare al posto giusto nel momento giusto all'appuntamento con la storia.

INSIGNE 6,5: Decisiva la sua discesa sul lancio di Ospina, preziosa la giocata che apre la porta al pareggio di Mertens. Una giocata che di fatto vale una finale.

LAUTARO 5: Forse distratto dalle tante voci di mercato, l'argentino non è in serata: poco movimento e poco mordente là davanti, Conte lo richiama in panchina nella ripresa.

NAPOLI (4-3-3): Ospina 6,5; Di Lorenzo 6, Maksimovic 5,5, Koulibaly 6, Hysaj 6; Elmas 5,5 (65' Fabian Ruiz 6), Demme 5,5, Zielinski 6 (85' Allan sv); Politano 6 (65' Callejon 6), Mertens 6,5 (75' Milik 5,5), Insigne 6,5 (85' Younes sv).

INTER (3-4-1-2): Handanovic 5,5; Skriniar 6, De Vrij 5 (88' Ranocchia sv), Bastoni 5,5; Candreva 6 (73' Moses 5,5), Barella 5,5, Brozovic 6, Young 5; Eriksen 6,5 (88' Sensi sv); Lautaro Martinez 5 (72' Sanchez 6,5), Lukaku 6.