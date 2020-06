Napoli-Inter, Lautaro ancora sottotono: testa già al Barcellona?

Nei 72 minuti in cui è rimasto in campo, Lautaro ha perso il confronto interno con Sanchez: le sirene di mercato potrebbero averlo condizionato.

Lento, compassato, avulso dalla manovra offensiva. Il primo Lautaro dell' post-Coronavirus è lo stesso di quello 'ammirato' prima della sospensione, una versione sbiadita del 'Toro' che si era conquistato le avances del a suon di goal. Un vitellino insomma.

Il match di era l'occasione giusta per dimostrare che quelle sirene di mercato sono più che legittime, così come l'aspirazione di giocare insieme a Lionel Messi. Un incentivo ulteriore per chiudere al meglio la stagione in nerazzurro, per poi salutare e volare dal connazionale-idolo. Chance miseramente fallita.

Nei 72 minuti che l'hanno visto 'protagonista', Lautaro ha finito per attirarsi la stragrande maggioranza di commenti negativi nei suoi confronti: mai veramente pericoloso, anche l'intesa con Lukaku sembra essere svanita in un sol colpo. Prestazione insufficiente e bocciatura netta, certificata dall'ottimo impatto avuto da Alexis Sanchez nel finale di gara.

Il sostituto dell'ex Racing è risultato molto più intraprendente nonostante il minutaggio minore, sia in fase di appoggio ai centrocampisti che in quella di conclusione dell'azione d'attacco, con un tiro terminato a fil di palo che avrebbe potuto regalare vantaggio e qualificazione ai nerazzurri.

Lautaro ha abbandonato il terreno di gioco del 'San Paolo' nell'indifferenza generale e l'impressione è che se ci fosse stato il pubblico sugli spalti si sarebbe beccato la giusta dose di fischi, epilogo inevitabile per una prestazione da 5 - o anche meno - in pagella.

All'Inter ora non resta che il campionato - per l' se ne riparlerà ad agosto - dove dovrà recuperare il terreno perso dalle battistrada e , volate via guarda caso in concomitanza con questa fase di flessione di Lautaro che non segna ormai dal 26 gennaio, giorno del goal al e dell'espulsione che gli fece saltare la trasferta di Udine e il derby col .

Per confermare le velleità di Scudetto, Conte dovrà ritrovare al più presto un giocatore fondamentale nei suoi schemi che, a questo punto, rischia anche il posto da titolare: se Sanchez dovesse continuare a raccogliere pareri positivi non apparirebbe strana una sua candidatura per giocare affianco a Lukaku nelle prossime partite. Con buona pace del 'Toro', forse distratto dai chiacchiericci spagnoli che si protrarranno a lungo.