Napoli-Girona 3-1: Petagna e Kvaratskhelia guidano gli azzurri al successo

I cambi danno la scossa al Napoli, che nel finale batte il Girona: sugli scudi il nuovo entrato Petagna e Kvaratskhelia, in goal su rigore.

Il Napoli non brilla, ma grazie alle sostituzioni cambia marcia e batte 3-1 il Girona nel finale. Sugli scudi Andrea Petagna e Khvicha Kvaratskhelia, autori dei goal che a Castel di Sangro regalano il successo agli azzurri nella quinta amichevole precampionato.

Primo tempo macchinoso dei partenopei, che la sbloccano grazie ad un'autorete dell'ex David Lopez ma non sembrano essere veloci nella testa e nelle gambe. La ripresa, infatti, si apre col pari del Girona firmato da Castellanos, ma la girandola di cambi operata da Spalletti al 70' dal termine riconsegna energie al Napoli, che fa suo il match coi timbri di Petagna e 'Kvara' (a segno su rigore).

Infortunio nel primo tempo per Matteo Politano, costretto ad alzare bandiera bianca dopo appena 20 minuti e rilevato proprio da Kvaratskhelia: per lui, risentimento al polpaccio sinistro. Prossima amichevole per gli azzurri sabato sera, sempre al 'Patini', contro l'Espanyol.

LA FOTO

NAPOLI-GIRONA, I GOAL

27': 1-0 NAPOLI, AUT. DAVID LOPEZ | Palla filtrante di Fabian Ruiz per Lozano, cross basso del messicano e David Lopez anticipa in scivolata Osimhen infilando però la sfera nella propria porta.

56': 1-1 GIRONA, CASTELLANOS | L'attaccante degli spagnoli, subentrato a Stuani, riceve un pallone filtrante e beffa Meret con un tocco quasi impercettibile da distanza ravvicinata.

77': 2-1 NAPOLI, PETAGNA | Zerbin imbuca per il centravanti, che inventa un sinistro in diagonale che vede il pallone incocciare prima contro il palo e poi infilarsi in rete.

80': 3-1 NAPOLI, RIG. KVARATSKHELIA | Il georgiano si guadagna il penalty dopo una serpentina ubriacante dentro l'area e si incarica della battuta spiazzando il portiere con un rasoterra alla sua sinistra.

IL TWEET

NAPOLI-GIRONA, LA MOVIOLA

Al 3' Osimhen si vede annullare da Sacchi un goal per fuorigioco sugli sviluppi di una conclusione rimpallata di Mario Rui; al 25' Anguissa reclama un rigore lamentando un'ostruzione subìta al momento di un'incursione in area, ma l'arbitro lascia correre; lo stesso fa Lozano quando al 62', al momento di calciare in porta, protesta per una spinta dentro la sedici metri del Girona senza però che il direttore di gara opti per l'assegnazione del penalty.

Penalty che invece Sacchi decreta al 79' quando Kvaratskhelia ubriaca di finte un avversario e crossa, facendo incocciare il pallone contro la mano di un calciatore spagnolo.

NAPOLI-GIRONA, IL TABELLINO E LE PAGELLE

NAPOLI-GIRONA 3-1

MARCATORI: 27' aut. David Lopez (N), 56' Castellanos (G), 77' Petagna (N), 80' rig. Kvaratskhelia (N)

NAPOLI (4-3-3): Meret 5,5; Di Lorenzo 6 (70' Zanoli 6), Rrahmani 6 (70' Ostigard 6), Kim-Min-jae 6,5 (70' Juan Jesus 6,5), Mario Rui 6,5 (70' Olivera 6,5); Fabian Ruiz 6,5 (70' Elmas 5,5), Lobotka 6 (70' Demme 6), Anguissa 6 (70' Zielinski 6); Politano sv (22' Kvaratskhelia 6,5), Osimhen 5,5 (70' Petagna 6,5), Lozano 6 (70' Zerbin 6,5). All. Spalletti.

GIRONA (3-4-3): Juan Carlos; Juanpe, David Lopez, Bueno; Arnau, Aleix Garcia, Terrats, Urena (46' Saiz); Riquelme, Stuani (46' Castellanos), Valery (46' Yan Couto). All. Michel.

Arbitro: Juan Luca Sacchi

Ammoniti: nessuno

Espulsi: nessuno