Napoli, Ghoulam può fare spazio a Lobotka: serve liberare un posto in lista

In mattinata sul sito del Napoli è apparso Demme con il numero 31, che attualmente sarebbe di Ghoulam: l'algerino è il più indiziato a partire.

L'operazione che porterebbe Stanislav Lobotka al vive una fase di stallo, c'è l'accordo con il Vigo, ma per l'ufficialità occorre liberare un posto nella lista: l'unico posto libero rimasto, infatti, è stato occupato dall'arrivo di Diego Demme.

Per poter far esordire subito Lobotka con la maglia azzurra, dovrà uscire qualcuno dalla lista. Un indizio sul nome del possibile indiziato a far spazio a Lobotka è arrivato in mattinata sul sito ufficiale del Napoli: per qualche istante, infatti, è apparso Demme con la maglia numero '31' nella lista dei convocati per la sfida di Coppa con il . Il problema è che l'attuale proprietario del numero 31 in maglia azzurra sia Faouzi Ghoulam.

La 'gaffe' del club partenopeo potrebbe lasciar intendere che l'algerino sia vicino ad una possibile cessione sul mercato, sicuramente lascia trapelare come Ghoulam sia l'uomo più indicato per liberare quel posto in lista che serve al Napoli per schierare Lobotka con la prima squadra. Il nuovo Napoli di Gattuso prende sempre più forma e, ormai, sembra non esserci più spazio per Faouzi Ghoulam. Intanto, a Diego Demme è stato ufficialmente assegnata la casacca numero '4'.