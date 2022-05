Napoli-Genoa dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

NAPOLI-GENOA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Partita: Napoli-Genoa

• Data: domenica 15 maggio 2022

• Orario: 15:00

• Canale TV: DAZN

• Streaming: DAZN

Napoli e Genoa, l'una contro l'altra per la 37ª giornata di Serie A. Penultimo impegno stagionale per entrambe le squadre, il cui finale di campionato è diametralmente opposto. Il match, sarà anche la gara di congedo di Lorenzo Insigne - da luglio promesso sposo del Toronto - davanti al pubblico di casa.

Il Napoli, matematicamente qualificato alla prossima Champions League, punta a blindare il terzo posto e scacciare via i fantasmi di un sorpasso in extremis della Juventus. Per il Genoa, rincorsa salvezza al cardiopalma coi liguri in piena bagarre - in particolare insieme a Salernitana e Cagliari - per evitare la retrocessione negli ultimi 180' di Serie A.

Nella partita d'andata, disputata lo scorso 29 agosto, Genoa-Napoli si è conclusa 1-2 con goal di Fabian Ruiz, Cambiaso e Petagna.

Tutto su Napoli-Genoa: formazioni, diretta tv e streaming della partita.

ORARIO NAPOLI-GENOA

Napoli-Genoa si gioca domenica 12 maggio 2022 allo stadio 'Diego Armando Maradona' di Napoli: calcio d'inizio previsto alle ore 15:00.

DOVE VEDERE NAPOLI-GENOA IN TV

La partita tra Napoli e Genoa sarà trasmessa in diretta ed esclusiva da DAZN: per vederla in televisione, sarà necessario scaricare l'app di DAZN su una smart tv compatibile, utilizzare dispositivi Amazon Firestick o Google Chromecast, console Playstation 4, Playstation 5 e Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), o ancora il TIMVISION Box.

NAPOLI-GENOA IN DIRETTA STREAMING

Per vedere Napoli-Genoa in streaming, occorrerà collegarsi al sito di DAZN mediante pc o notebook, oppure scaricare l'app di DAZN su smartphone o tablet.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Telecronaca DAZN di Napoli-Genoa affidata a Federico Zanon, con commento tecnico di Sergio Floccari.

IN DIRETTA SU GOAL

Su GOAL potrete seguire Napoli-Genoa attraverso la nostra diretta testuale: dal prepartita alle formazioni ufficiali, passando per il live minuto per minuto delle azioni salienti.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI-GENOA

Nel Napoli scalpitano Politano e Zielinski, ma Lozano e Mertens sono favoriti per partire dal primo minuto sulla trequarti. Per il resto stesso 11 di Torino, col duo Anguissa-Fabian Ruiz in mediana ed Osimhen terminale avanzato.

Destro dovrebbe guidare l'attacco del Genoa, supportato da Ekuban, Amiri e Portanova. Spera in una maglia anche Yeboah. Fiducia a Galdames accanto a Badelj a centrocampo, linea a 4 difensiva Hefti-Bani-Ostigard-Criscito (favorito su Vasquez) a protezione di Sirigu.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian Ruiz; Lozano, Mertens, Insigne; Osimhen. All. Spalletti.

GENOA (4-2-3-1): Sirigu; Frendrup, Bani, Ostigard, Criscito; Badelj, Galdames; Ekuban, Amiri, Portanova; Destro. All. Blessin.