Napoli-Genk, le pagelle: Milik è una furia, disastro Vandervoord

Milik trascina l'attacco del Napoli, bene anche Allan e Di Lorenzo. Da incubo la serata del portiere del Genk Vandervoord, si salva Hagi.

MILIK 8 - Rientro dall'infortunio e tripletta: il polacco torna come meglio non poteva e si riprende l'attacco del , guidandolo agli ottavi.

DI LORENZO 7 - Si conferma la nota più lieta della stagione fin qui opaca degli azzurri: corsa, pulizia nelle giocate e praticità, per lui il grande salto sembra non essere mai avvenuto.

ALLAN 7 - Come Milik, era al ritorno in campo dopo guai fisici: in Champions non sbaglia un colpo e anche oggi è stato tra i migliori.

FABIAN RUIZ 5,5 - Perde qualche pallone letale in zone delicate ed appare appannato: sale di tono nella ripresa, ma è lontano parente del talento ammirato nella passata stagione.

VANDERVOORD 4 - Il 17enne portierino del ricorderà a lungo la sfida del San Paolo, ma non di certo col sorriso: papera clamorosa che propizia l'1-0 di Milik in apertura, poi frana su Callejon causando il rigore del 3-0. Si rifarà.

HAGI 6,5 - Il figlio d'arte ed ex , in 20 minuti, crea più pericoli di tutti i compagni di reparto in 90: ispirato e vivace, probabilmente meritava spazio dall'inizio.

NAPOLI (4-4-2): Meret 6; Di Lorenzo 7, Manolas 6, Koulibaly 6,5, Mario Rui 6,5; Callejon 6 (78' Lozano sv), Allan 7, Fabian Ruiz 5,5, Zielinski 6 (72' Gaetano 6); Mertens 6, Milik 8 (78' Llorente sv). All. Ancelotti.

GENK (4-2-3-1): Vandervoord 4; Mahele 5,5, Dewaest 5, Lucumì 5, De Norre 4,5 (82' Neto Borges sv); Hrosovsky 5,5, Berge 6; Ito 6 (73' Hagi 6,5), Samatta 5 (63' Bongonda 5,5), Paintsil 5,5; Onuachu 5. All. Wolf.