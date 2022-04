Napoli-Fiorentina dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

NAPOLI-FIORENTINA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Partita: Napoli-Fiorentina

• Data: domenica 10 aprile 2022

• Orario: 15:00

• Canale TV: DAZN

• Streaming: DAZN

La 32ª giornata di Serie A, mette davanti al Napoli - in piena lotta per lo Scudetto - l'ostacolo Fiorentina. Viola in lizza per un piazzamento europeo, azzurri ai vertici della classifica con Milan ed Inter.

Nell'ultimo turno di campionato il Napoli ha espugnato il campo dell'Atalanta per 3-1 dando un segnale di forza alle rivali per il titolo, mentre la Fiorentina si è aggiudicata il derby toscano contro l'Empoli vincendo 1-0. Squadra di Spalletti a 66 punti, quella di Italiano a quota 50 e a ridosso della zona Conference ed Europa League.

Nella partita d'andata, disputata lo scorso 3 ottobre, Fiorentina-Napoli è finita 1-2 con goal di Martinez Quarta, Lozano e Rrahmani.

Tutto su Napoli-Fiorentina: dalle formazioni, a dove vederla in tv e streaming.

ORARIO NAPOLI-FIORENTINA

Napoli-Fiorentina si gioca domenica 10 aprile 2022 allo stadio 'Diego Armando Maradona' di Napoli: calcio d'inizio alle ore 15:00.

DOVE VEDERE NAPOLI-FIORENTINA IN TV

La partita tra Napoli e Fiorentina sarà trasmessa in esclusiva da DAZN: per vederla in televisione, occorrerà scaricare l'app di DAZN su una smart tv compatibile, utilizzare console Playstation 4, Playstation 5 e Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), o dispositivi Amazon Firestick e Google Chromecast. In alternativa, il TIMVISION Box.

NAPOLI-FIORENTINA IN DIRETTA STREAMING

Napoli-Fiorentina in streaming sarà visibile collegandosi al sito di DAZN tramite PC o notebook, oppure scaricando l'app di DAZN su smartphone o tablet.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

La telecronaca DAZN della partita tra il Napoli e la Fiorentina sarà affidata a Ricky Buscaglia, con Simone Tiribocchi seconda voce.

IN DIRETTA SU GOAL

Su GOAL potrete seguire Napoli-Fiorentina in diretta testuale: prepartita, formazioni ufficiali e azioni salienti minuto per minuto.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI-FIORENTINA

Il Napoli può contare regolarmente su Osimhen nonostante i guai muscolari accusati in settimana: escluse lesioni, con Mertens comunque pronto in panchina. A supporto del nigeriano, Politano, Zielinski (che farà da pendolo tra centrocampo e trequarti) e capitan Insigne. Fabian Ruiz con Lobotka in mediana, Rrahmani rientra dalla squalifica in difesa. Confermato Zanoli a destra.

Fiorentina con Duncan più di Maleh nel ruolo di mezzala, Amrabat rileva Torreira (fermato dal giudice sportivo), Cabral davanti ad un Piatek ancora non al meglio in attacco nel tridente con Gonzalez e Sottil. Venuti terzino destro, in porta fiducia a Terracciano.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Zanoli, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Insigne. All. Spalletti.

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi; Castrovilli, Amrabat, Maleh; Gonzalez, Cabral, Sottil. All. Italiano.