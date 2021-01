Napoli-Fiorentina, le pagelle: Petagna prezioso, Castrovilli spaesato

Petagna lavora per la squadra, Lozano, Zielinski e Insigne scatenati, Demme ok. Castrovilli e Callejon fuori ruolo, Amrabat e Venuti disastrosi.

LE PAGELLE DI NAPOLI-FIORENTINA

PETAGNA 7,5 - Non segna ma si rivela fondamentale: due assist e tanto lavoro di squadra, per il terzo centravanti della rosa niente male.

LOZANO 7 - Spaccadifese acclarato, il messicano non si ferma più: goal e crescita costante, il riscatto è totale.

DEMME 7 - Tornato sui livelli mostrati dal suo arrivo in azzurro, Diego appare la pedina giusta per garantire maggiore equilibrio al .

CASTROVILLI 5 - Prandelli lo schiera in un centrocampo a due, un ruolo fuori dalle corde del '10': zero filtro e poche chances di far male, il tutto condito dal fallo da rigore su Bakayoko.

CALLEJON 5 - Ritorno a Napoli da ex sbiadito per lo spagnolo, alla continua ricerca della mattonella giusta e apparso poco in palla dal punto di vista fisico.

AMRABAT 4,5 - Prova da dimenticare per l'ex , surclassato dal duo Demme-Bakayoko: troppo molle per essere il calciatore ammirato lo scorso anno.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina 6,5; Hysaj 5,5, Manolas 6 (79' Rrahmani sv), Koulibaly 6,5, Mario Rui 6; Demme 7, Bakayoko 6,5; Lozano 7 (61' Politano 6,5), Zielinski 7 (73' Elmas sv), Insigne 7,5 (79' Cioffi 6); Petagna 7,5 (73' Mertens sv).

FIORENTINA (3-4-2-1): Dragowski 5,5; Milenkovic 5 (85' Martinez Quarta sv), Ger. Pezzella 5, Igor 4,5; Venuti 4,5, Amrabat 4,5 (85' Borja Valero sv), Castrovilli 5 (73' Pulgar sv), Biraghi 6; Callejon 5 (73' Bonaventura sv), Ribery 6 (46' Kouamè 5,5); Vlahovic 5,5.