Napoli-Empoli dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

NAPOLI-EMPOLI: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Partita: Napoli-Empoli

• Data: domenica 12 dicembre 2021

• Orario: 18:00

• Canale TV: DAZN

• Streaming: DAZN

La 17ª giornata di Serie A offre l'incrocio tra il Napoli di Luciano Spalletti e l'Empoli di Aurelio Andreazzoli. Due tra le migliori squadre di questa prima metà di campionato, seppur con ambizioni diametralmente opposte, cercano punti per continuare ad inseguire i rispettivi obiettivi.

Napoli ai vertici della classifica e reduce dalla qualificazione ai sedicesimi di Europa League grazie al successo col Leicester, ma chiamato a rialzarsi in Serie A dopo il ko interno con l'Atalanta di sabato scorso che ha fatto perdere il primo posto agli azzurri.

L'Empoli, di contro, nell'ultima giornata di campionato ha battuto in rimonta l'Udinese confermandosi in gran forma: per i toscani i punti in classifica dopo 16 partite sono ben 23, con un margine enorme sulla zona retrocessione.

Tutto su Napoli-Empoli: dalle formazioni della partita, a dove vederla in tv e streaming.

ORARIO NAPOLI-EMPOLI

Napoli-Empoli si gioca domenica 12 dicembre 2021 allo stadio 'Diego Armando Maradona' di Napoli: calcio d'inizio della partita previsto alle ore 18:00.

DOVE VEDERE NAPOLI-EMPOLI IN TV

La partita tra il Napoli e l'Empoli sarà trasmessa in diretta ed esclusiva da DAZN: per vederla in televisione sarà necessario scaricare l'app di DAZN su smart tv compatibili, utilizzare dispositivi come Amazon Firestick o Google Chromecast oppure console Playstation 4, Playstation 5 e Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S). Un'altra opzione, prevede l'utilizzo del TIMVISION Box.

NAPOLI-EMPOLI IN DIRETTA STREAMING

Napoli-Empoli in streaming sarà visibile scaricando l'app di DAZN su smartphone o tablet, o collegandosi al sito di DAZN tramite PC o notebook.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Telecronaca DAZN di Napoli-Empoli affidata a Stefano Borghi, con commento tecnico di Stefan Schwoch.

IN DIRETTA SU GOAL

Su GOAL, mediante diretta testuale, potrete restare aggiornati su Napoli-Empoli: prepartita, formazioni ufficiali e azioni salienti minuto per minuto.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI-EMPOLI

Napoli ancora in emergenza: Ospina torna tra i pali dopo il turno di riposo osservato col Leicester, fiducia a Juan Jesus in difesa, Zielinski ancora mediano accanto a Demme. Maglia da titolare per Politano sulla trequarti, dove Ounas ed Elmas conservano una maglia a sostegno di Mertens.

Nell'Empoli ballottaggio offensivo Cutrone-Di Francesco, Bajrami illumina la trequarti, bagarre a centrocampo dove Ricci sarà il 'play'. Luperto, in prestito proprio dal Napoli, giocherà nel cuore della retroguardia.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Demme, Zielinski; Politano, Ounas, Elmas; Mertens. All. Spalletti.

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Romagnoli, Luperto, Parisi; Haas, Ricci, Zurkowski; Bajrami; Pinamonti, Cutrone. All. Andreazzoli.