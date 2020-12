Napoli su Emerson Palmieri: l'asse col Chelsea può favorire il prestito

Il rendimento altalenante di Mario Rui e il ritardo di condizione di Ghoulam portano il Napoli su Emerson Palmieri: si lavora al prestito oneroso.

Il tenta il colpo Emerson Palmieri. La stagione 'a singhiozzo' di Mario Rui e le difficoltà di Ghoulam a ritrovare la miglior forma, portano gli azzurri a scaldare nuovamente l'asse col per gennaio.

L'affare Bakayoko, concluso in estate, ha certificato i buoni rapporti tra il club di De Laurentiis e quello di Abramovich inaugurati dall'operazione Jorginho del 2018: ecco spiegata la pista Emerson, per il quale si lavora al prestito oneroso.

A riportarlo è il 'Corriere dello Sport', secondo cui a giocare in favore del Napoli sia la voglia del terzino brasiliano naturalizzato italiano di trovare più spazio in vista dei prossimi Europei. Pupillo di Mancini, l'ex e in questa stagione col Chelsea ha giocato appena 8 volte e sotto il Vesuvio potrebbe ritagliarsi un ruolo da protagonista.

Cessione a titolo temporaneo o, in alternativa, anche in via definitiva sulla base di circa 10-15 milioni (il mancino è in scadenza nel 2022): Emerson fa tornare rovente il binario Londra-Napoli.