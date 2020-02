Napoli, è la stagione dei rimpianti: grande solo con le grandi

La vittoria contro l'Inter aumenta i rimpianti del Napoli, già capace di battere anche Liverpool, Juventus e Lazio ma lontanissimo dal vertice.

Quella ottenuta mercoledì sera in casa dell' è stata una vittoria dal retrogusto amaro per il . Un retrogusto che sa di rimpianto per ciò che poteva essere questa stagione se la situazione non fosse precipitata tra ammutinamenti, multe e problemi vari.

Il Napoli infatti, per l'ennesima volta, ha confermato tutto il suo valore contro una big proprio come era già accaduto in contro il , contro la in campionato e contro la sempre in Coppa .

Lo stesso Conte d'altronde dopo la sconfitta ha sottolineato come la rosa del Napoli non sia certo inferiore a quella dell'Inter, anzi.

"Dopo la Juventus è la migliore in Italia e rispetto all'anno scorso hanno aggiunto altri giocatori sia in estate che a gennaio".

La classifica della però dice altro: il Napoli attualmente occupa addirittura l'undicesimo posto dietro tra le altre a , , e . Tutte squadre il cui obiettivo in estate era una salvezza tranquilla.

Altre squadre

Ecco perché, come detto, la vittoria di 'San Siro' non fa che acuire i rimpianti per quello che poteva essere ma non è stato. Rimpianti che l'eventuale vittoria della farebbe svanire solo in parte.

D'altro canto il successo contro l'Inter carica l'ambiente del Napoli in vista della proibitiva sfida di Champions League contro il . Questa squadra sa come si battono le grandi: chiedere per informazioni a Inter, Lazio, Juventus e Liverpool.