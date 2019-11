Il Napoli aspetta la decisione di Callejon: proposto un biennale

Ancora da scrivere il futuro di Callejon. Il suo contratto è in scadenza, ma il Napoli gli ha proposto un rinnovo per due anni.

Approdato al nell’estate del 2013, José Maria Callejon nelle ultime sette stagioni è diventato una vera e propria bandiera del club partenopeo.

Con la maglia azzurra ha totalizzato qualcosa come 320 gettoni, cosa questa che lo pone al sesto posto nella classifica dei giocatori con più presenze in assoluto a solo -2 da Ciro Ferrara e non è detto che magari nei prossimi anni possa scalare altre posizioni.

Callejon a breve sarà chiamato a prendere una decisione importante sul suo futuro. Come è noto infatti, il contratto che lo lega al Napoli scadrà nel giugno 2020 e, sebbene non si sia ancora riusciti a trovare un’intesa sul rinnovo, le possibilità di trovare alla fine un accordo non sono ancora sfumate.

Nell’ultimo periodo si è parlato di offerte importanti dalla e di un’avventura da considerarsi vicina al capolinea, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport l’offerta di Aurelio De Laurentiis per il prolungamento c’è e resta sul tavolo.

Al campione iberico è stato proposto un biennale da 3 milioni a stagione, ovvero alle stesse cifre attuali. Starà a lui, che nei prossimi mesi potrà svincolarsi a parametro zero, decidere se rinnovare o meno o se magari tentare una avventura altrove.