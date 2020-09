Napoli, De Laurentiis conferma: "Koulibaly e Milik sono sul mercato"

Aurelio De Laurentiis conferma le due pedine in uscita dal Napoli: "Se il mercato permetterà le uscite di Milik e Koulibaly sapremo come sostituirli".

movimentato in casa tra acquisti già mirati e importanti cessioni in vista. In cima alla lista dei possibili addii ci sono due colonne della rosa azzurra: Kalidou Koulibaly e Arkadiusz Milik, entrambi confermati in uscita da parte del presidente Aurelio De Laurentiis.

Il patron del club partenopeo ha fatto il punto sui due giocatori ai microfoni di 'Canale 21':

"Koulibaly e Milik sono tutti e due in uscita, mercato permettendo. Quindi, se il mercato permetterà le uscite di questi due bravissimi calciatori, noi sapremo come sostituirli, altrimenti se ne parlerà l'anno prossimo".

De Laurentiis si è anche soffermato su questioni tattiche con un chiaro consiglio a mister Gattuso: