Napoli su Cucurella del Barcellona: ha una clausola da 25 milioni

Il Napoli è interessato all'esterno sinistro Marc Cucurella, attualmente in prestito al Getafe. Su di lui anche Chelsea, Gladbach e Leverkusen.

Calcio fermo, stadi chiusi, campionati bloccati. Ma il mercato, in attesa della ripresa delle attività e soprattutto della stagione, non si ferma. Nemmeno al , dove, dopo Rrahmani e Petagna, come appreso da Goal il prossimo obiettivo arriva dalla : Marc Cucurella.

21 anni, esterno sinistro che può giocare largo a centrocampo oppure da terzino. È di proprietà del , ma dalla scorsa estate veste la maglia del , con cui ha collezionato sei presenze in . E al Getafe rimarrà anche il prossimo anno, questa volta in definitivo: 6 milioni di euro, con la possibilità per il Barça di guadagnare il 40% da una futura cessione.

In più, nel contratto di Cucurella è presente una clausola rescissoria da 25 milioni. Una cifra non eccessiva, non certo per i prezzi del calciomercato moderno. Ed è per questo che il Napoli ha messo gli occhi sul mancino nato ad Alella, in Catalogna, nel 1998.

Altre squadre

Il Barcellona non ha intenzione di contare su Cucurella per la prossima stagione. Potrebbe semmai dare una chance a Juan Miranda, il terzino sinistro prestato allo di cui tanto si è parlato in orbita . Tutto ciò nonostante le prestazioni positive con la maglia del Getafe, quarto a pari merito con la prima della sospensione della Liga e, dunque, in piena corsa per la .

Napoli in corsa, dunque, ma attenzione: anche altre formazioni europee hanno messo gli occhi su Cucurella. In primis il , alla ricerca di un esterno sinistro per luglio. Anche se i preferiti dei londinesi sono Ben Chilwell ( ) e l'ex nerazzurro Alex Telles ( ). E sirene arrivano anche da Mönchengladbach e . Ma gli azzurri vogliono provarci.