Napoli-Cagliari: formazioni, canale tv e diretta streaming

Il Napoli sfida il Cagliari nel posticipo domenicale della 35ª giornata di Serie A: partenopei per il 2° posto, i sardi cercano l'aritmetica salvezza.

Il di Carlo Ancelotti sfida il di Rolando Maran nel posticipo serale della 35ª giornata di . I partenopei, conquistata la qualificazione matematica alla prossima , possono ora conquistare aritmeticamente con un successo il 2° posto che occupano a quota 70 punti, frutto di 21 vittorie, 7 pareggi e 6 sconfitte, visto che andrebbero a +10 dall' con soli 3 turni da disputare.

I sardi, dal canto loro, attualmente dodicesimi con 40 punti (gli stessi della , ma con gli scontri diretti favorevoli sui viola), cercano il riscatto dopo il ko con la , per conquistare la salvezza matematica e mantenere vivo l'obiettivo del 10° posto finale.

Il Napoli viene da 2 vittorie e una sconfitta nelle ultime 3 giornate, mentre il Cagliari ha ottenuto un pareggio, una vittoria e una sconfitta nelle ultime 3 partite. Il polacco Arkadiusz Milik, autore di 17 reti in 31 presenze per i partenopei, e Leonardo Pavoletti, ex del confronto a segno 12 volte in 28 gare giocate, sono i migliori marcatori in campionato delle due squadre.

NAPOLI-CAGLIARI: DATA E ORA

Napoli-Cagliari si disputerà la sera di domenica 5 maggio 2019 nella cornice dello Stadio San Paolo di Napoli. Il fischio d'inizio è previsto per le ore 20.30.

DOVE VEDERLA IN TV

Il posticipo domenicale serale Napoli-Cagliari sarà trasmesso in esclusiva in diretta da Sky sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, 472 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (numero 202 del satellite, 473 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). La telecronaca della gara sarà curata da Riccardo Gentile, che sarà supportato dal commento tecnico di Lorenzo Minotti.

DOVE VEDERLA IN STREAMING

Gli abbonati Sky avranno anche la possibilità di guardare la partita Napoli-Cagliari in diretta , collegandosi con il proprio personal computer, tablet o smartphone alla piattaforma Sky Go.

NAPOLI-CAGLIARI IN DIRETTA SU GOAL

Goal seguirà in diretta testuale la partita Napoli-Cagliari. I lettori, collegandosi sul sito, avranno gli aggiornamenti live minuto per minuto dal pre-partita fino al fischio finale, e fin dalla mattina troveranno sul portale tutte le notizie sulla gara e le ultime novità sulle formazioni delle due squadre.

HIGHLIGHTS NAPOLI-CAGLIARI

Sky metterà a disposizione dei suoi abbonati gli highlights di Napoli-Cagliari poco dopo il fischio finale della partita. Nell'ampio post gara sarà inoltre possibile seguire le interviste ai due allenatori e ai protagonisti sul campo.

PROBABILE FORMAZIONE NAPOLI

Ancelotti dovrebbe affidarsi a Meret fra i pali, mentre in difesa ci sarà il ritorno dal 1' di Albiol al centro accanto a Koulibaly, con Malcuit e Ghoulam in vantaggio per agire da terzini rispettivamente su Hysaj e Mario Rui. Out per infortunio Chiriches e Maksimovic, così come Diawara a centrocampo. A centrocampo Younes potrebbe essere confermato a sinistra dopo la bella prestazione fornita contro il (Verdi è l'alternativa), mentre a destra agirà Callejòn, con la coppia Fabian Ruiz-Zielinski al centro. In attacco possibile conferma per Mertens al fianco di Milik, ma avanza anche l'opzione Insigne, che ha recuperato dai problemi fisici ed è stato convocato da Ancelotti.

NAPOLI (4-4-2): Meret; Malcuit, Albiol, Koulibaly, Ghoulam; Callejón, Fabian Ruiz, Zielinski, Younes; Mertens, Milik.

PROBABILE FORMAZIONE CAGLIARI

Qualche problema per Maran, che non avrà a disposizione Faragò a centrocampo, bloccato da un infortunio all'anca. Al suo posto dovrebbe giocare dal 1' Padoin, favorito su Deiola a completare il terzetto di centrocampo con l'ex Cigarini, che ha recuperato dai problemi al collo, e Ionita. Barella tornerà sulla trequarti e agirà a supporto della coppia d'attacco che dovrebbe vedere Thereau accanto a Pavoletti, ma non è da escludere l'impiego dal 1' del bulgaro Despodov o di João Pedro, che ha superato i suoi acciacchi e pur non al meglio sarà regolarmente a disposizione, come anche lo sloveno Birsa. Dubbio a destra in difesa: Cacciatore non ha brillato contro la Roma e potrebbe lasciar spazio a Srna.

CAGLIARI (4-3-1-2): Cragno; Srna, Ceppitelli, Pisacane, Luca Pellegrini; Padoin, Cigarini, Ionita; Barella; Thereau, Pavoletti.

NAPOLI-CAGLIARI: I DIFFIDATI

Lungo elenco di diffidati per il Napoli: di questi due, Diawara e Maksimovic, non saranno della partita per infortunio, mentre 5 sono a rischio squalifica per la partita con la . Si tratta di Albiol, Koulibaly e Hysaj in difesa, di Allan a centrocampo e di Milik davanti. Soltanto due invece i giocatori in diffida per il Cagliari, João Pedro e Ionita, che se fossero sanzionati salterebbero la sfida con la .

ULTIMI PRECEDENTI

Napoli e Cagliari si sono affrontati 78 volte nella Serie A a girone unico. Il bilancio dei precedenti è favorevole ai partenopei, con 34 vittorie, 31 pareggi e 13 successi dei sardi. Nelle sfide giocate in casa, i campani conducono con 19 vittorie, 9 pareggi e 4 sconfitte.

Nella gara di andata un gran goal su punizione di Arkadiusz Milik ha regalato i 3 punti al Napoli al termine di una gara combattuta. Nella scorsa stagione gli azzurri si imposero largamente sia all'andata (3-0 al San Paolo), sia al ritorno (5-0 alla Sardegna Arena). Il Cagliari non batte il Napoli in campionato dal 19 aprile 2009, quando al Sant'Elia i rossoblù vinsero 2-0 con reti di Jeda e Lazzari. L'ultimo successo sardo in terra campana risale invece al 26 agosto 2007 con un 2-0 targato Matri e per la squadra guidata da Allegri.