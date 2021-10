Napoli-Bologna dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Napoli affronta il Bologna per la decima giornata di Serie A: le formazioni della partita e dove vederla in tv e streaming.

NAPOLI-BOLOGNA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Partita: Napoli-Bologna

• Data: giovedì 28 ottobre 2021

• Orario: 20:45

• Canale TV: Sky Sport (251 satellite), Sky Sport Calcio (202 satellite; 473 e 483 digitale terrestre), Sky Sport 4K (213 satellite)

• Streaming: DAZN, Sky Go

La decima giornata di Serie A si gioca in infrasettimanale e vede il Napoli di Luciano Spalletti affrontare il Bologna di Sinisa Mihajlovic. Azzurri al vertice della classifica a 25 punti ed ancora imbattuti, felsinei invece a metà classifica dopo i primi 9 turni di campionato a quota 12.

Napoli reduce dal pareggio senza goal ottenuto all'Olimpico contro la Roma di Mourinho, che ha messo fine alla serie super di 8 vittorie in altrettante giornate, mentre per il Bologna c'è da digerire e dimenticare il cocente 2-4 incassato per mano del Milan in doppia inferiorità numerica.

L'ultima sfida tra il Napoli e gli emiliani risale allo scorso 7 marzo, quando al 'Maradona' i partenopei si sono imposti 3-1 grazie alla doppietta di Insigne e alla rete di Osimhen ma hanno dovuto registrare il nuovo infortunio al crociato di Faouzi Ghoulam. Per il Bologna, a segno Soriano.

Tutto su Napoli-Bologna: dalle formazioni, a dove vedere la partita in tv e streaming.

ORARIO NAPOLI-BOLOGNA

Napoli-Bologna si gioca giovedì 28 ottobre 2021 allo stadio 'Diego Armando Maradona' di Napoli: calcio d'inizio della partita previsto alle ore 20:45.

La partita tra Napoli e Bologna sarà trasmessa in diretta tv su Sky: canali di riferimento, Sky Sport (numero 251 satellite), Sky Sport Calcio (202 satellite; 473 e 483 digitale terrestre), Sky Sport 4K (numero 213 satellite).

Napoli-Bologna in streaming sarà invece visibile su DAZN: per tutti gli abbonati occorrerà scaricare l'app di DAZN su smart tv compatibili, smartphone, tablet, console PlayStation (PS4 e PS5) e Xbox (One, One S, One X, Series S e Series X), utilizzare dispositivi come Amazon Firestick e Google Chromecast, oppure collegandosi al sito di DAZN e cliccare sulla finestra dell'evento. In alternativa, mediante il TIMVISION Box.

Inoltre, in streaming la partita tra Napoli e Bologna potrà essere vista su Sky Go, il servizio che Sky offre ai propri abbonati scaricando l'app su pc, smartphone o tablet.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Telecronaca Sky di Napoli-Bologna affidata a Federico Zancan, con commento tecnico di Luca Marchegiani. Su DAZN, telecronista Pierluigi Pardo e Massimo Ambrosini seconda voce.

IN DIRETTA SU GOAL

Napoli-Bologna potrete seguirla anche su Goal, attraverso la nostra diretta testuale: dal prepartita alle formazioni ufficiali, fino al racconto delle azioni salienti del match.

Napoli in formazione tipo: Ospina in porta, Rrahmani spalla di Koulibaly in difesa, Anguissa e Fabian intoccabili in mediana dove Elmas insidia Zielinski, mentre in attacco Politano dovrebbe spuntarla nuovamente su Lozano nel tridente con Osimhen ed Insigne.

Mihajlovic opta per un Bologna prudente rispetto alle ultime uscite: il 3-4-2-1 si trasforma in 3-5-2, con un centrocampo più folto formato da Schouten, Dominguez e Svanberg. Sugli esterni Skov Olsen e Hickey, De Silvestri in retroguardia, di punta Barrow e Arnautovic.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian Ruiz, Zielinski; Politano, Osimhen, Insigne. All. Spalletti.

BOLOGNA (3-5-2): Skorupski; De Silvestri, Medel, Theate; Skov Olsen, Schouten, Dominguez, Svanberg, Hickey; Barrow, Arnautovic.