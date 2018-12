Napoli-Bologna, le pagelle: Magic moment Milik, bene Palacio

Nel Napoli Milik e Mertens su tutti, poco ispirato invece Allan. Nel Bologna, bene Santander e Palacio, delude Svanberg.

NAPOLI

MERET 5,5 - Bada al sodo quando il Bologna prova a far male, ma è incerto sul goal di Danilo non uscendo per anticipare gli avversari sul pallone alto che vale il 2-2.

MALCUIT 6,5 - Spinge con disinvoltura, spesso pecca nella scelta finale, ma confeziona un cross al bacio per il 2-1 di Milik.

ALBIOL 5,5 - Come tutta la difesa del Napoli, balla sulle sortite offensive felsinee.

MAKSIMOVIC 5,5 - In difficoltà insieme ad Albiol, soffre Palacio e soci.

GHOULAM 5,5 - Pomeriggio sottotono per l'algerino: poco appoggio alla manovra offensiva e appoggi sbagliati. (68' MARIO RUI 6 - Lungo la sua corsia, dal suo ingresso, si transita poco).

CALLEJON 6 - Solito motorino in lungo e in largo, ma si perde negli ultimi 20 metri. (83' OUNAS SV)

ALLAN 5,5 - Corsa inesauribile non abbinata a qualità: ha vissuto giornate migliori.

ZIELINSKI 5 - Si fa vedere pochissimo e in quelle poche occasioni è molle e poco ispirato.

VERDI 5,5 - Vorrebbe spaccare il mondo, ma il più delle volte risulta fumoso. (58' FABIAN RUIZ 6 - Dinamismo e talento migliorano la qualità offensiva).

MERTENS 7 - Cuce il gioco tra le linee e ci prova sempre, venendo ripagato col sigillo d'autore che vale 3 punti.

MILIK 7,5 - Vive un magic moment e si vede, ogni pallone (o quasi) lo trasforma in oro e lotta come un leone: letale.

BOLOGNA

SKORUPSKI 6,5 - Splendida la risposta sul tiro a giro di Mertens, per il resto nulla può sui goal di Milik.

DE MAIO 5,5 - Si fa notare più sulle palle inattive nell'area del Napoli che quando c'è da chiudere in difesa, seppur lo faccia senza sbavature.

DANILO 6 - Perde nettamente il duello con Milik, ma ha il merito di riacciuffare provvisoriamente il Napoli siglando il 2-2.

HELANDER 6 - Del pacchetto a 3 del Bologna, risulta il più positivo.

MATTIELLO 6 - Argina bene Ghoulam e non disdegna qualche galoppata.

POLI 6,5 - Quantità, inserimenti e tanto cuore: bella prova per l'ex Milan. (78' ORSOLINI SV).

PULGAR 5,5 - Non trova i ritmi giusti per dettare la manovra e viene inghiottito dalla pressione avversaria.

SVANBERG 5 - Dovrebbe creare scompiglio inserendosi, invece risulta non pervenuto. (71' NAGY SV).

DIJKS 5,5 - Malcuit fa il bello e il cattivo tempo: in difficoltà nell'uno contro uno.

SANTANDER 6,5 - Tocca pochi palloni, ma è sempre insidioso: uno di questi, vale il provvisorio 1-1. Poi esce per infortunio (41' FALCINELLI 7 - Si rende pericoloso dandosi da fare e sfiorando il goal appena entrato).

PALACIO 6,5 - L'argentino sembra vivere una seconda giovinezza: svaria su tutto il fronte e prova ad impensierire Meret. Il Bologna non può fare a meno di lui.