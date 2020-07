Il Napoli punta forte su Boga: il Sassuolo rifiuta 25 milioni più Younes

L'ivoriano del Sassuolo è obiettivo di Giuntoli, che vuole regalarlo a Gattuso. Rispedita al mittente la prima offerta: richiesta di 40 milioni.

Per tutto il campionato ha fatto impazzire terzini e difensori di tutta la . Ora, in pieno mercato, sono i dirigenti e gli scout a impazzire per Jérémie Boga, la rivelazione del e del campionato.

Tra tutte le big a cui è stato accostato, secondo 'Sky Sport' ce ne sarebbe una che sta facendo passi in avanti per il suo acquisto: il avrebbe infatti provato l'accelerata per arrivare all'ex .

Il club partenopeo avrebbe recapitato ai neroverdi una ricca offerta da 25 milioni più il cartellino di Amin Younes. Offerta rispedita al mittente: la richiesta sarebbe di 40 milioni di euro.

Dopo 11 goal in campionato, il futuro di Boga sarebbe comunque lontano da Sassuolo: sembra che l'entourage del giocatore abbia già chiesto la cessione agli emiliani. Il Napoli studia la prossima mossa.