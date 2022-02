Napoli-Barcellona dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

NAPOLI-BARCELLONA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Partita: Napoli-Barcellona

• Data: giovedì 24 febbraio 2022

• Orario: 21:00

• Canale TV: Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e Sky Sport (canale 252 satellite); TV8

• Streaming: DAZN, Sky Go, NOW, TV8.it

Dopo l'1-1 del Camp Nou, Napoli e Barcellona si affrontano nel ritorno dei sedicesimi di Europa League. Chi la spunterà nel secondo round, accederà agli ottavi di finale del torneo.

All'andata, disputata giovedì 17 febbraio in Catalogna, gli azzurri sono riusciti ad uscire indenni dalla trasferta in casa dei blaugrana sbloccando il risultato con Zielinski e venendo ripresi da un rigore di Ferran Torres.

Al Napoli, per eliminare il Barcellona e qualificarsi agli ottavi di Europa League, sarà necessario pareggiare 0-0 o naturalmente battere la squadra di Xavi; un pari dal 2-2 in su premierebbe i catalani, l'1-1 manderebbe le squadre ai supplementari, un successo ospite manderebbe agli ottavi il Barça.

NAPOLI AGLI OTTAVI DI EUROPA LEAGUE SE...

Batte il Barcellona

Pareggia 0-0 col Barcellona

Tutto su Napoli-Barcellona: le formazioni, dove vederla in tv e diretta streaming della partita.

ORARIO NAPOLI-BARCELLONA

Napoli-Barcellona si gioca giovedì 24 febbraio 2022 allo stadio 'Diego Armando Maradona' di Napoli: calcio d'inizio alle ore 21:00.

DOVE VEDERE NAPOLI-BARCELLONA IN TV

La partita di Europa League tra Napoli e Barcellona sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su TV8 nonchè su Sky, ai canali Sky Sport Uno (201 satellite; 472 digitale terrestre), Sky Sport 4K (213 satellite) e Sky Sport (252 satellite).

NAPOLI-BARCELLONA IN DIRETTA STREAMING

Napoli-Barcellona in diretta streaming sarà visibile su DAZN scaricando l'app di DAZN su smart tv compatibili, smartphone o tablet, oppure utilizzando dispositivi come Amazon Firestick o Google Chromecast, oppure console Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) e Playstation 4 e Playstation 5. Altra soluzione, prevede collegarsi al sito di DAZN tramite PC o notebook.

In alternativa si potrà assistere a Napoli-Barcellona in streaming accedendo al sito di NOW ed acquistare uno dei pacchetti disponibili, o collegandosi alla sezione streaming di TV8.it.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Telecronaca DAZN di Napoli-Barcellona affidata a Pierluigi Pardo, con commento tecnico di Dario Marcolin. Sky, invece, non ha ancora reso noti i nomi del telecronisti della partita.

IN DIRETTA SU GOAL

Su GOAL potrete seguire Napoli-Barcellona in diretta testuale: prepartita, formazioni ufficiali e azioni salienti del ritorno dei sedicesimi di Europa League.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI-BARCELLONA

Spalletti dovrebbe poter contare su Di Lorenzo, il cui colpo alla testa di Cagliari non desta preoccupazioni. Le tante assenze fanno pensare nuovamente ad una difesa a 3 a protezione di Meret, con Fabian titolare in mezzo al campo ed Elmas-Zielinski tandem tra le linee a sostegno di Osimhen.

Nel Barça dubbio Dembele-Adama Traorè nel tridente con Aubameyang e Ferran Torres, così come a centrocampo Gavi e Pedri si giocano una maglia. In difesa Serginho Dest o Mingueza terzino destro.

NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Rrahmani, Koulibaly, Juan Jesus; Di Lorenzo, Demme, Fabian Ruiz, Mario Rui; Elmas, Zielinski; Osimhen. All. Spalletti.

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Dest, Piquè, Araujo, Jordi Alba; De Jong, Busquets, Pedri; Dembele, Aubameyang, Ferran Torres. All. Xavi.