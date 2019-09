Napoli, Barcellona su Fabian: Abidal non ha gradito l'esultanza provocatoria

Il Barcellona segue Fabian, osservato durante Lecce-Napoli: il dirigente blaugrana Abidal non avrebbe gradito l'esultanza provocatoria dello spagnolo.

La presenza in tribuna al 'Via del Mare' per - di Eric Abidal aveva posto un grosso punto di domanda: perché il dirigente del si trovava in ? La risposta sta nel mercato: Fabian e Koulibaly restano obiettivi sensibili del club catalano.

In particolare il centrocampista spagnolo, autore del goal del momentaneo 0-3 con un bel sinistro a giro. Giudizio positivo dal punto di vista tecnico per lui, meno invece per quanto riguarda l'aspetto caratteriale.

Subito dopo la rete, infatti, Fabian si è lasciato andare a un'esultanza provocatoria nei confronti dei tifosi leccesi che gli è costata un cartellino giallo. Circostanza che ad Abidal, come riportato da 'Mundo Deportivo', non sarebbe affatto piaciuta.

Secondo l'ex difensore francese, Fabian avrebbe dovuto evitare quella 'sceneggiata' inutile e controproducente: un dettaglio che all'apparenza può sembrare banale ma in realtà non lo è affatto.

Resta comunque l'ottima prestazione dell'ex Betis che avrà ulteriormente ingolosito il Barcellona: magari, con un voto in condotta più alto, la prossima volta andrà nettamente meglio.