Il Napoli lavora sull'attacco: c'è Azmoun nel mirino dei partenopei

Il Napoli ha individuato in Azmoun un possibile rinforzo per l’attacco. Il gioiello iraniano dello Zenit è valutato 15 milioni di euro.

Quello che si presenterà ai blocchi di partenza della prossima stagione, potrebbe essere un molto diverso da quello di oggi.

Le novità più importanti potrebbero riguardare l’attacco, visto che ci sono ancora diversi nodi da sciogliere. Il futuro di Milik è infatti tutto da scrivere e nelle ultime settimane hanno preso sempre più vigore le voci di un possibile addio e lo stesso discorso vale per Mertens, visto che il suo contratto è ancora in scadenza.

Come riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’ il club partenopeo non si farà trovare impreparato e tra i giocatori individuati per rafforzare il reparto avanzato c’è anche Sardar Azmoun.

Il gioiello dello è un attaccante dal fisico importante, forte di testa e che sa attaccare gli spazi. A 25 anni, ha già totalizzato 50 presenze con la Nazionale iraniana condita da 32 goal, e dopo una prima parte di carriera che si è sviluppata praticamente tutta in , dove ha vestito anche le maglie di Rubin Kazan e Rostov, si sente ora pronto per il passo successivo.

Il Napoli lo sta osservando con attenzione da tempo e intanto ha già incassato il gradimento del giocatore. Una trattativa vera e propria non è stata ancora avviata perché prima c’è da capire come si concluderà la vicenda Mertens, tuttavia dei primi contatti con lo Zenit attraverso intermediari ci sono già stati.

Non dovrebbe rappresentare un problema il fatto che l’attaccante non sia in possesso di passaporto comunitario, visto che i partenopei potrebbero cedere Leandrinho, ma anche Lozano, elemento che avrebbe dovuto rappresentare uno dei punti di forza della squadra, ma che non è riuscito ad imporsi.

Azmoun viene valutato dallo Zenit non meno di 15 milioni di euro, una cifra che il Napoli proverà ad abbassare con l’inserimento di qualche bonus.