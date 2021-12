Napoli-Atalanta, le pagelle: Malinovskyi e Mertens con qualità, Zapata batte Rrahmani

PAGELLE NAPOLI

OSPINA 6,5 - Incassa 3 goal, ma si conferma fondamentale per presenza tra i pali e personalità.

DI LORENZO 5,5 - Schierato difensore centrale, patisce gli inserimenti degli avanti orobici.

RRAHMANI 5 - Perde praticamente ogni duello con Zapata: dopo tante prove convincenti, per il kosovaro un passaggio a vuoto.

JUAN JESUS 6 - Del pacchetto a 3 voluto da Spalletti è quello che regge maggiormente l'urto avversario.

MALCUIT 6,5 - Alterna giocate da dimenticare a lampi top: dal suo affondo nasce l'1-1 di Zielinski, un suo assist propizia il 2-1 di Mertens. Croce e delizia. (85' POLITANO 6,5 - Pochissimi minuti per spaccare il match: imprendibile).

ZIELINSKI 6,5 - Imprigionato nell'inedito abito tattico della serata, fatica a fornire qualità ma ha il merito di timbrare il provvisorio 1-1.

LOBOTKA 6 - Geometrie positive e palloni persi, ma impegno e condizione non gli mancano. (55' DEMME 5,5 - Entra e lotta, ma talvolta pecca in lucidità).

MARIO RUI 6,5 - Uno dei migliori tra gli azzurri: chiude bene in difesa e spinge con costanza.

LOZANO 5,5 - In una prova piena di errori, è bravo a difendere la palla da cui nasce l'azione del pari di Zielinski. Ma deve fare di più. (67' PETAGNA 5 - Impatto da dimenticare sulla gara: allo scadere, spreca anche il pallone del 3-3).

ELMAS 5,5 - Salva con un finale in crescendo una prestazione negativa: il 3-4-2-1, a tratti, lo fa apparire spaesato.

MERTENS 7,5 - Un'altra notte da incorniciare: offre un cioccolatino a Zielinski per l'1-1 e sigla il bis. Con tanto di fascia al braccio. (66' OUNAS 5 - Alla pari di Petagna, anzichè dare la scossa rende involuto l'attacco azzurro).

PAGELLE ATALANTA

MUSSO 6 - Discutibili alcune scelte coi piedi, ma tra i pali è una garanzia.

TOLOI 6,5 - Prezioso tatticamente e quando c'è da tirar fuori gli artigli: suo il lancio che vale il 2-2 di Demiral.

DEMIRAL 7 - Un leone in difesa, pericoloso in proiezione offensiva, a segno nella notte che mette la Dea in corsa per il titolo. Super.

PALOMINO 5,5 - Spesso in difficoltà contro Mertens e soci: il meno convincente della 'banda' Gasperini.

ZAPPACOSTA 6,5 - Spina nel fianco per la difesa del Napoli con scorribande e conclusioni. (46' HATEBOER 6 - Ancora alla ricerca della forma migliore dopo il lungo stop).

DE ROON 6,5 - Sapienza tattica e agonismo: l'olandese è l'ago della bilancia del Gasp.

FREULER 7 - Un grande giocatore lo si apprezza soprattutto quando lo si vede poco: lui è uno di questi, in più trova il goal vittoria. Colonna.

MAEHLE 6,5 - Primo tempo spumeggiante, abbassa i giri del motore nella ripresa, ma il danese c'è eccome. (83' DJIMSITI SV).

MALINOVSKYI 7,5 - Un gran goal spaccapartita, giocate sopraffine: che talento l'ucraino! (74' PASALIC SV).

PESSINA 6 - Dettami tattici rispettati con diligenza, senza eccessi nè sbavature. (55' ILICIC 6,5 - Da subentrato, pparecchia il 2-3 a Freuler: il resto è noia).

ZAPATA 7 - Devastante, non lo tengono neanche in quattro: Duvan, al pubblico del 'Maradona', fa aumentare i rimpianti per ciò che poteva essere e non è stato. (82' MURIEL SV).

L'articolo prosegue qui sotto

LE PAGELLE DI NAPOLI-ATALANTA

NAPOLI (3-4-2-1): Ospina 6,5; Di Lorenzo 5,5, Rrahmani 5, Juan Jesus 6; Malcuit 6,5 (85' Politano 6,5), Zielinski 6,5, Lobotka 6 (55' Demme 5,5), Mario Rui 6,5; Lozano 5,5 (67' Petagna 5), Elmas 5,5; Mertens 7,5 (66' Ounas 5). All. Domenichini (Spalletti squalificato).

ATALANTA (3-4-2-1): Musso 6; Toloi 6,5, Demiral 7, Palomino 5,5; Zappacosta 6,5 (46' Hateboer 6), De Roon 6,5, Freuler 7, Maehle 6,5 (83' Djimsiti sv); Malinovskyi 7,5 (74' Pasalic sv), Pessina 6 (55' Ilicic 6,5); Zapata 7 (82' Muriel sv). All. Gasperini.