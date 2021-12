Napoli-Atalanta dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

NAPOLI-ATALANTA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Partita: Napoli-Atalanta

• Data: sabato 4 dicembre 2021

• Orario: 20:45

• Canale TV: Sky Sport Uno (201 satellite; 472 e 482 digitale terrestre), Sky Sport Calcio (202 satellite; 473 e 483 digitale terrestre), Sky Sport 251 satellite) e SKY SPORT 4K (213 satellite)

• Streaming: DAZN, Sky Go

Napoli-Atalanta, viste le recenti evoluzioni della classifica, può essere considerato un incrocio Scudetto. Merito della Dea, capace di inanellare un filotto che l'ha portata a ridosso della vetta, nonchè del lieve calo degli azzurri reduci da una sola vittoria nelle ultime 4 partite.

Uno degli anticipi della sedicesima giornata di Serie A mette di fronte una delle regine di questo inizio campionato, il Napoli, e un'Atalanta sempre più macchina da goal e spettacolo: nell'ultimo turno, per i partenopei 2-2 beffardo maturato al 'Mapei Stadium' contro il Sassuolo, mentre la squadra di Gasperini ha travolto con un sonoro 4-0 il Venezia.

Nella scorsa stagione, all'andata Napoli-Atalanta è finita 4-1; nel match di ritorno, invece, vittoria dei bergamaschi per 4-2.

Tutto ciò che c'è da sapere su Napoli-Atalanta: le formazioni della partita e dove vederla in tv e streaming.

ORARIO NAPOLI-ATALANTA

La partita tra il Napoli e l'Atalanta si gioca sabato 4 dicembre 2021 allo stadio 'Diego Armando Maradona' di Napoli: fischio d'inizio previsto alle ore 20:45.

DOVE VEDERE NAPOLI-ATALANTA IN TV

Napoli-Atalanta sarà trasmessa in diretta tv su Sky: i canali su cui poter vedere la partita, sono Sky Sport Uno (numero 201 del satellite; 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Calcio (202 del satellite; 473 e 483 del digitale terrestre), Sky Sport 251 del satellite) e Sky Sport 4K (213 satellite).

NAPOLI-ATALANTA IN DIRETTA STREAMING

Napoli-Atalanta, in diretta streaming, sarà visibile su DAZN: occorrerà scaricare l'app di DAZN su smart tv compatibili, utilizzare dispositivi come Amazon Fire Stick o Google Chromecast, o ancora console Playstation 4, Playstation 5 e Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S). Inoltre, la partita in streaming potrà essere vista collegandosi al sito di DAZN con PC o notebook, o scaricando l'app su smartphone e tablet.

Sky, in più, consentirà la visione di Napoli-Atalanta in streaming mediante Sky Go, il servizio offerto ai propri abbonati utilizzabile scaricando l'app su computer, telefoni cellulari o tablet.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Telecronaca DAZN di Napoli-Atalanta affidata a Ricky Buscaglia con commento tecnico di Marco Parolo, mentre Sky non ha ancora reso noti i nomi dei propri telecronisti.

IN DIRETTA SU GOAL

Napoli-Atalanta potrà essere seguita anche su GOAL, mediante la nostra diretta testuale: prepartita, formazioni ufficiali e azioni salienti della gara.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI-ATALANTA

Napoli alle prese con gli infortuni di Koulibaly, Fabian Ruiz ed Insigne, tutti in dubbio per il match con l'Atalanta: in caso di forfait, in difesa pronto Juan Jesus, mentre a centrocampo e sulla trequarti possibile l'impiego di Demme accanto a Lobotka con Elmas alto sulla sinistra. L'altra soluzione, prevede l'arretramento di Zielinski in mediana con Politano a destra, Lozano sulla corsia mancina ed Elmas alle spalle di Mertens.

Nell'Atalanta Zappacosta potrebbe far rifiatare Hateboer, fresco di rientro dopo il lungo stop, mentre un super Pasalic supporterà l'ex Duvan Zapata insieme ad uno tra Ilicic, Malinovskyi o Pessina. Palomino verso una maglia in retroguardia.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Demme, Lobotka; Lozano, Zielinski, Elmas; Mertens. All. Spalletti.

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Toloi, Demiral, Palomino; Zappacosta, de Roon, Freuler, Maehle; Ilicic, Pasalic; Zapata. All. Gasperini.