Napoli-Atalanta, le pagelle: Lozano ancora opaco, Gollini prezioso

Nel Napoli brillano Milik e il solito Callejon, delude ancora invece Lozano. L'Atalanta ringrazia Gollini e si affida alla classe di Ilicic.

PAGELLE NAPOLI-ATALANTA

CALLEJON 7 - Tagli, inserimenti, lavoro sporco, copertura: lo spagnolo è un esempio vivente di intelligenza tattica e lo ha confermato una volta di più.

MILIK 7 - Quattro goal nelle ultime tre partite sono un bottino cospicuo per spegnere definitivamente le critiche: il ha ritrovato il suo bomber.

LOZANO 5 - Ancora una prestazione opaca per il messicano arrivato in estate dal per 40 milioni: parte con piglio, poi si spegne alla distanza e non fa mai male.

GOLLINI 7 - Nel primo tempo, se l' resta in partita, il merito è delle sue parate: si conferma prezioso sia per Gasperini che in ottica Nazionale.

ILICIC 7 - In attacco, con la sua infinita tecnica, quando la Dea si affaccia dalle parti di Meret tiene in apprensione la difesa azzurra. Seppur tra mille polemiche, timbra il goal che regala un punto pesante come un macigno agli orobici.

GOMEZ 5,5 - Il Papu ha vissuto serate decisamente migliori: inventa poco e non riesce mai a scaldare i guantoni a Meret.

NAPOLI (4-4-2): Meret 5,5; Di Lorenzo 6,5, Maksimovic 6,5, Koulibaly 6, Luperto 5,5; Callejon 7, Allan sv (10' Zielinski 6), Fabian Ruiz 7, Insigne 6,5; Milik 7 (82' Llorente sv), Lozano 5 (59' Mertens 6). All. Ancelotti.

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini 7; Toloi 6, Djimsiti 5,5 (64' Kjaer 5,5), Palomino 6; Hateboer 6, De Roon 6, Freuler 6,5, Gosens 6; Pasalic 6,5 (68' Castagne 6); Gomez 5,5 (74' Muriel sv), Ilicic 7. All. Gasperini.