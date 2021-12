Napoli-Atalanta 2-3: spettacolo al "Maradona", Freuler fa felice la Dea

Partite come quella vissuta allo stadio "Diego Armando Maradona" sono talmente belle da volere non finissero mai: eppure, al triplice fischio, rimane la sensazione di aver assistito a uno spettacolo da applausi, impreziosito da Napoli e Atalanta.

La spunta la Dea, in rimonta per 2-3: era andata in vantaggio la formazione di Gasperini al 7' con Malinovskyi, salvo poi subire il pari al 40' con Zielinski. In apertura di ripresa Mertens fa tutto da solo e conclude a rete per il 2-1.

I nerazzurri non ci stanno e pareggiano al 66' con il tiro sotto la traversa di Demiral: al 71', invece, è Freuler a segnare, portando in vantaggio i suoi. Vince l'Atalanta per 2-3: ma al "Diego Armando Maradona" solo applausi per le due formazioni.

NAPOLI-ATALANTA 2-3

MARCATORI: 7' Malinovskyi (A), 40' Zielinski (N), 47' Mertens (N), 66' Demiral (A), 71' Freuler (A)

NAPOLI (3-4-2-1): Ospina 6,5; Di Lorenzo 5,5, Rrahmani 5, Juan Jesus 6; Malcuit 6,5 (85' Politano 6,5), Zielinski 6,5, Lobotka 6 (55' Demme 5,5), Mario Rui 6,5; Lozano 5,5 (67' Petagna 5), Elmas 5,5; Mertens 7,5 (66' Ounas 5). All. Domenichini (Spalletti squalificato).

ATALANTA (3-4-2-1): Musso 6; Toloi 6,5, Demiral 7, Palomino 5,5; Zappacosta 6,5 (46' Hateboer 6), De Roon 6,5, Freuler 7, Maehle 6,5 (83' Djimsiti sv); Malinovskyi 7,5 (74' Pasalic sv), Pessina 6 (55' Ilicic 6,5); Zapata 7 (82' Muriel sv). All. Gasperini.

L'articolo prosegue qui sotto

Arbitro: Mariani

Ammoniti: Malinovskyi (A), Rrahmani (N), Malcuit (N), Pasalic (A), Djimsiti (A)

Espulsi: nessuno