Napoli, c'era anche il Boca su Llorente: "Mi hanno cercato"

L’attaccante del Napoli, Fernando Llorente, ha svelato di essere stato nel mirino del Boca Juniors: “Io volevo giocare ancora la Champions League”.

Fernando Llorente è stato certamente uno dei grandi protagonisti della sessione estiva di calciomercato. Liberatosi a parametro zero dal , è finito nel mirino di diversi club, prima di firmare ad inizio settembre per il .

Il nome dell’attaccante spagnolo fu accostato ad , , e ma, a quanto pare, anche una big del Sudamerica si era inserita sulle sue tracce: il Boca Juniors.

A confermarlo è stato lo stesso attaccante del Napoli ai microfoni di ESPN dopo il pareggio ottenuto mercoledì sera in Champions sul campo del .

“E’ vero, il Boca Juniors mi ha cercato in estate. Io volevo però continuare a giocare in Europa, volevo disputare ancora la ”.

Llorente, 34 anni, in questo primo scorcio di stagione ha totalizzato 11 presenze condite da 2 goal in , alle quali vanno aggiunte altre 5 con una rete in Champions League.