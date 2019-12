Napoli, Ancelotti incontra la squadra: da mercoledì sarà ritiro

In mattinata al posto dell'allenamento si è tenuto l'incontro fra la squadra ed Ancelotti: il tecnico ha comunicato che mercoledì inizierà il ritiro.

Mattinata calda a : la squadra non si è allenata, ma si è tenuto un incontro fra i giocatori e Carlo Ancelotti. L'allenatore emiliano ha comunicato al gruppo che da mercoledì inizierà il ritiro in vista della sfida con l' di sabato. Si tratta di una decisione di Ancelotti.

Il momento dei partenopei è molto delicato e Ancelotti vuole adoperare tutta l'esperienza che ha maturato negli anni per risollevare la situazione: dopo l'invito ad una maggiore presa di responsabilità da parte dei giocatori esternato in conferenza stampa, arriva la decisione di andare tutti in ritiro per affrontare di petto il problema con unità d'intenti. Lo comunica la società partenopea nel report dell'allenamento pubblicato sul profilo 'Twitter ufficiale'.

Il confronto fra la squadra e Ancelotti a Castel Volturno è durato più di un'ora, in cui è stato sviscerato il momento negativo degli azzurri: il Napoli non viveva un avvio di stagione così pessimo dal 2007, l'anno in cui era ritornato in . Al termine dell'incontro è stato deciso l'annullamento del giorno di riposo e l'inizio del ritiro a partire da mercoledì, come espresso dalla società partenopea con un comunicato stampa.