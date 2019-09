Napoli, Ancelotti avvisa: "Affrontiamo i più forti d'Europa"

Carlo Ancelotti presenta Napoli-Liverpool alla vigilia: "Un test difficile ma eccitante, chi non ha giocato in campionato avrà più spazio".

Dopo la rocambolesca sconfitta maturata nel finale contro la , il ha rialzato la testa in campionato nell'ultimo turno: gli uomini di Carlo Ancelotti scendono in campo in per affrontare subito i campioni in carica del .

Intervenuto in conferenza stampa, l'allenatore azzurro ha presentato la super sfida del San Paolo:

"Sarà un test difficile ma molto eccitante, affrontiamo subito i più forti del gruppo e d'Europa. L'obiettivo è passare il turno, il Liverpool è cresciuto tanto e non ha fatto passi falsi a differenza delle altre. Anche noi siamo cresciuti. Chi parte favorito? Di solito i campioni d'Europa sono favoriti...".

Qualche indizio sulla formazione che scenderà in campo contro i Reds e sull'atteggiamento tattico:

"Chi non ha giocato in campionato potrebbe avere più spazio, ma non dobbiamo snaturare la nostra identità. Dobbiamo prendere spunto dai problemi avuti contro di loro, l'aspetto difensivo è importante, ma poi dobbiamo mostrare anche le nostre qualità in certe partite. Lozano? Ha grandi qualità che ha mostrato solo in parte perchè è qui da poco, farà benissimo non ho dubbi".

I recuperi di Allan, Manolas e Milik saranno fondamentali per i prossimi impegni:

"La rosa è competitiva in tutti i reparti, possiamo competere su tutti i fronti, andiamo avanti passo dopo passo. Possiamo passare questo turno".

