Napoli, Allan: "Il pari col Chievo ci servirà da lezione"

Allan spera di non ripetere lo 0-0 col Chievo: "Servirà più intensità e cattiveria per portare a casa il risultato. Italia? Non ci ho mai pensato".

Probabile titolare dopo essere subentrato nella ripresa contro il Chievo, anche Allan aspetta con ansia la gara tra Napoli e Stella Rossa: con la giusta combinazione di risultati, gli azzurri potrebbero ritrovarsi catapultati agli ottavi di Champions League con un turno d'anticipo.

"Siamo rammaricati per l'ultimo pareggio, ma che possa servirci da lezione - dice il mastino brasiliano, presente accanto a Carlo Ancelotti alla conferenza stampa di presentazione del match - ". Giocheremo contro una squadra che si difende bene, servirà più intensità e cattiveria per portare a casa la vittoria".

Sull'eventualità, ormai sfumata, di poter giocare con l'Italia: "Non ci ho mai pensato, mi sono sempre impegnato per far bene col mio club. Poi è arrivata la chiamata del Brasile e ovviamente sono felice".

"Io leader? Sì, sono cresciuto, ma ce ne sono tanti in squadra, - continua l'ex Udinese - siamo un bel gruppo in grado di fare bene ovunque. Col Chievo abbiamo sbagliato l'approccio iniziale ma non sarà un pareggio a bloccare la nostra corsa".

Un successo da dedicare ai tifosi: "La nostra gente è tanto appassionata, fa di tutto per seguirci. Da parte mia cerco sempre di dare il meglio su ogni contrasto in campo, per me è tutto. Se ho scherzato con Neymar sul girone? Certo, anche con i giocatori del Liverpool. Tutti vogliamo passare al turno successivo, che vinca il migliore".

Il centrocampo azzurro è in buone mani: "Sappiamo che non è facile arrivare a questi livelli, ci sono tanti giocatori bravi in grado di riuscirci. Zielinski, Diawara, Rog e Fabian sono ottimi giocatori: ogni tanto do a loro qualche consiglio e ne ricevo pure, perché solo così possiamo crescere tutti insieme".