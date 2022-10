Napoli-Ajax, vigilia ad alta tensione: rissa tra le due tifoserie in centro città

Un gruppo di tifosi olandesi sarebbero stati aggrediti in una pizzeria da alcuni ultras del Napoli armati di caschi e mazze: non ci sono feriti gravi.

Una serata decisamente agitata in quel di Napoli ha scandito la vigilia della partita tra Napoli e Ajax, in campo oggi allo Stadio 'Maradona' per il quarto turno della fase a gironi di Champions League.

Un clima di fortissima tensione sfociato in una vera e propria rissa tra alcune frange di entrambe le tifoserie.

Secondo quanto riferisce 'Il Mattino', diversi tifosi olandesi si trovavano in una pizzeria in via Medina quando sono stati aggrediti da una ventina di ultras napoletani.

Un agguato in piena regola, con il gruppo di ultras di fede partenopea che ha scatenato una rissa armati di caschi e mazze. Fortunatamente la rissa si è esaurita nel giro di pochi minuti e nessuna delle persone coinvolte è rimasta gravemente ferita.

Immediato è stato anche l'intervento di polizia e carabinieri, chiamati a monitorare a vista i comportamenti di entrambe le tifoserie, venute a contatto nel peggior modo possibile.

Le tensioni tra le parti si sono poi spostate anche in zona Lungomare, mentre il 'Telegraaf' riporta di un tifoso dell'Ajax accoltellato, ma che ha riportato conseguenze lievi.