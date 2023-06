Napoli, a centrocampo si cambia: via Ndombele e Demme, piacciono Koopmeiners e Samardzic

In partenza Ndombele e Demme, gli azzurri si guardano intorno per rinforzare la mediana. Piacciono l'olandese dell'Atalanta e il serbo dell'Udinese.

Nel biennio targato Luciano Spalletti e culminato con la vittoria dello storico terzo Scudetto del Napoli, il centrocampo è stato il reparto più stabile della squadra azzurra. E non soltanto per quanto riguarda il rendimento in campo.

La mediana è stata infatti il reparto meno "toccato" dai movimenti di mercato. Quando è arrivato il tecnico di Certaldo ha avuto a disposizione Lobotka, Anguissa, Demme, Zielinski e Fabian Ruiz. L'unico a essere partito è stato quest'ultimo, finito al PSG nell'estate 2022, sostituito numericamente da Ndombele.

Ora però sembra arrivato il momento di cambiare qualcosa. Confermati Lobotka e Anguissa, tra i pilastri della mediana campione d'Italia, gli altri potrebbero partire.

Zielinski piace alla Lazio di Sarri qualora venisse ceduto Milinkovic-Savic, ma l'ipotesi di un passaggio all'azzurro al biancoceleste sembra almeno per il momento da escludere.

Non verrà confermato Ndombele, che tornerà lì da dove è venuto: il Tottenham. C'è poi Diego Demme, considerato in uscita dal Napoli.

Due partenze che andranno rimpiazzate a livello numerico e possibilmente qualitativo. Per questo gli azzurri hanno messo nel mirino altrettanti nomi.

Per la Gazzetta dello Sport si tratta di Teun Koopmeiners e Lazar Samardzic, rispettivamente in forza all'Atalanta e all'Udinese e tra i migliori centrocampisti dell'ultima annata in Serie A.

Da capire le valutazioni dei cartellini e l'esborso economico che De Laurentiis dovrà effettuare per accontentare il nuovo allenatore Rudi Garcia.

L'Atalanta valuta l'olandese almeno 30 milioni di euro, dopo una stagione che lo ha visto mettere a segno ben 10 goal in campionato.

Inferiore la valutazione che l'Udinese fa del serbo. Si può prendere con una quindicina di milioni, ma considerando che il giocatore piace anche ad altre squadre la speranza della società bianconera è quella di scatenare una vera e propria asta di mercato.