Nani verso il ritorno in Serie A: è vicino al Venezia

Il Venezia è con ogni probabilità la squadra più multiculturale della Serie A, un miscuglio di bandiere a cui potrebbe presto aggiungersi quella portoghese: con un rappresentante d'eccezione, ossia Nani.

L'attaccante, connazionale e grande amico di Cristiano Ronaldo, è svincolato dopo la fine dell'avventura americana in Major League Soccer con Orlando City: per lui 31 goal nei tre anni trascorsi in Florida.

Secondo quanto riportato da 'Sky Sport', Nani sarebbe già addirittura sbarcato nella città lagunare per svolgere le visite mediche in gran segreto e firmare il contratto.

Per lui si era parlato anche di ipotesi Bologna e Genoa, club a cui era stato proposto e che avrebbero mostrato un timido interesse, senza però procedere con l'affondo finale.

Nani ha già giocato in Italia nella stagione 2017/18 con la maglia della Lazio, che nella sessione estiva lo acquistò in prestito con diritto di riscatto (poi non esercitato) dal Valencia: solo 3 le reti in un totale di 25 presenze.