Nandez-Ounas, nasce l'idea di scambio tra Cagliari e Napoli

Il Cagliari chiede ormai da giorni Ounas al Napoli: la società partenopea ha pensato così di chiedere in cambio Nandez. Fase iniziale per ora.

Adam Ounas è uno dei principali obiettivi del per la stagione che sta per cominciare. L'esterno d'attacco è tornato al , dopo la stagione in prestito al . Non rientra nei piani di Gattuso e quindi la società è disposta a venderlo.

Eusebio Di Francesco gioca con il 4-3-3 ed in rosa non ha ancora esterni veri di ruolo. Gaston Pereiro si è infortunato e Joao Pedro è una seconda punta che verrà adattata a quel ruolo. Ounas potrebbe essere il colpo giusto.

Lo ha chiesto al Napoli con insistenza e le due squadre stanno cercando un'intesa, con il giocatore valutato 12 milioni. Ma al Napoli è venuta un'idea dopo la partenza di Allan: chiedere Nandez al Cagliari.

Secondo 'Sky Sport', la trattativa ancora è solo nella fase embrionale. Nandez andrebbe a ricoprire il ruolo di mezzala nel centrocampo a tre di Gattuso, con alcune caratteristiche simili a quelle di Allan. Vedremo come si evolverà la trattativa.