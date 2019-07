Nandez al Cagliari, Salvio è la chiave: accordo fra Boca Juniors e Benfica

Il Boca Juniors ha praticamente definito l'affare Salvio con il Benfica: il suo arrivo potrebbe sbloccare la cessione di Nahitan Nandez al Cagliari.

In attesa di capire come finirà l'incontro in programma a Madrid fra il presidente del Tommaso Giulini e il numero uno del Boca Juniors Daniel Angelici per discutere di Nahitan Nandez, proprio dal calciomercato arrivano segnali positivi per il club isolano sul possibile colpo.

Serie A, Serie B, Liga, Ligue 1 e tanto altro: segui il calcio su DAZN

Come riporta il quotidiano argentino 'Olé', infatti, gli Xeneizes hanno praticamente chiuso il colpo Salvio con il . L'argentino classe 1990, soprannominato 'Toto', giocherebbe nello stesso ruolo di Nandez nello scacchiere tattico del tecnico Alfaro, ovvero da esterno destro di centrocampo o da mezzala destra, segno inequivocabile che con ogni probabilità l'uruguayano sarà fatto partire di fronte a un'offerta considerata congrua rispetto al suo valore.

L'articolo prosegue qui sotto

ÚLTIMO MOMENTO: Angelici llegó a un acuerdo tras una reunión en Madrid y Salvio será refuerzo de #Boca ➡ https://t.co/MtCCQYvmki pic.twitter.com/B4XjjjvtIS — Diario Olé (@DiarioOle) July 15, 2019

In tal senso in assicurano che l'intesa fra il Boca e il Cagliari potrebbe essere trovata su un valore inferiore alla clausola rescissoria, fissata attorno ai 20 milioni di euro, anche considerata la volontà precisa del giocatore, attratto dalla possibilità di giocare in Europa e in un campionato importante come la .

A risolvere la trattativa per Salvio è stato proprio il presidente Angelici, che affronterà poi a cena il tema Nandez con Giulini. Il Cagliari ci crede e si aspetta segnali positivi, l'arrivo di Salvio potrebbe realmente aprire le porte all'arrivo del centrocampista uruguayano in Sardegna nelle prossime settimane.