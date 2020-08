Nainggolan torna all'Inter: si metterà a disposizione di Conte

Concluso il prestito al Cagliari, Radja Nainggolan farà ritorno all'Inter: domani effettuerà il tampone, Conte pronto ad accoglierlo.

Termina oggi il prestito di Radja Nainggolan al , che vorrebbe riconfermarlo anche per la nuova stagione: a patto che con l' , proprietaria del cartellino, venga raggiunto un accordo sul trasferimento a titolo definitivo.

Che ad oggi appare complicato: come riportato da 'Sky Sport', Giulini ha presentato una prima offerta a Marotta che per ora non ha ricevuto risposta. Il presidente rossoblù, inoltre, ha comunicato la chiara volontà del giocatore di rimanere in Sardegna, ragion per cui una permanenza sarebbe l'epilogo migliore per tutti.

Ma Nainggolan domani sarà regolarmente ad Appiano Gentile dove sarà sottoposto come da prassi al test del tampone, per poi iniziare a lavorare e mettersi a disposizione di Conte in vista del raduno fissato per lunedì 7 settembre.

Da parte del tecnico salentino ci sarebbe il placet per riaccogliere il belga, tanto che le sensazioni rispetto ad un anno fa sono completamente diverse e l'ipotesi di una rivalorizzazione potrebbe prendere quota.

Solo una proposta economica convincente potrà indurre l'Inter a privarsi dell'ex , desiderio primario di Eusebio Di Francesco che sarebbe felicissimo di allenarlo nuovamente dopo l'esperienza condivisa nella Capitale.