Nainggolan resta al Cagliari? Addio definitivo all'Inter

Si lavora per la rescissione contrattuale o l'acquisto a titolo definitivo: i rossoblù rinuncerebbero ai bonus Scudetto di Barella.

Il Radja Nainggolan 3.0 a Cagliari potrebbe continuare anche nella prossima stagione. Ottenuta la salvezza matematica ad un turno dal termine, con la possibilità di scalare posizioni nell'ultima giornata, ora la formazione rossoblù lavora al 2021/2022 di Serie A. A cominciare dal belga.

Nainggolan ha infatti un contratto con l'Inter fino al 2022, società che ha lasciato nuovamente in inverno, a pochi mesi dalla conquista dello Scudetto da parte dei compagni nerazzurri. Il belga non rientra nei piani della società meneghina e si lavorerà all'addio del giocatore.

L'ex centrocampista della Roma potrebbe arrivare a Cagliari a titolo definitivo dopo gli ultimi due prestiti da parte dell'Inter: per Nainggolan il 2020/2021 non è stato certo top come l'anno precedente e potrebbe decidere di rimanere stabilmente 'a casa' per rilanciarsi.

Per Sky Sport la prima offerta del Cagliari per Nainggolan è stata di 3 milioni all'euro, cifra reputata troppo bassa dall'Inter. Si valuta anche la possibilità di risolvere il contratto del giocatore, ma intanto Giulini, patron del team sardo, ha alzato la proposta a 5.

Relativamente a questi milioni, 2 verrebbero pagati subito, mentre il restante ammonterebbe alla rinuncia da parte del Cagliari per i bonus post scudetto dell'ex Barella, stimati attorno ai 2 milioni. In più opzione di acquisto per il classe 2000 Riccardo Ladinetti, tra i migliori giovani di proprietà rossoblù.

33 anni sulla carta d'identità per Nainggolan e niente Europei con la maglia del Belgio, visto l'addio di tre anni fa in seguito alla mancata convocazione ai Mondiali. Difficile vederlo oramai lontano da Cagliari, quasi certo il suo addio definitivo all'Inter nelle prossime settimane.