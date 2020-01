Nainggolan punisce l'Inter: "Mi sentivo trattato come un giocattolino"

Una rete che fredda gli entusiasmi della sua ex squadra: Radja Nainggolan rallenta la corsa Scudetto della 'sua' e fissa il risultato sull'1-1. Il centrocampista del si è preso una forte rivincita e al termine del match ha svelato le sue sensazioni a caldo.

Ai microfoni di 'DAZN', il giocatore belga ha mandato un messaggio non troppo velato alla sua ex società:

"Io ho rispetto per l'Inter e i suoi tifosi, però mi sentivo trattato un po' come un giocattolino. Sono contento per il goal e un po' no, auguro comunque il meglio ai miei ex compagni. Il mio futuro? Ora sono concentrato sul presente e mi sto divertendo, stiamo lottando per qualcosa di speciale e speriamo di raggiungerlo".