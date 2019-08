Nainggolan sull'addio all'Inter: "Che è successo? Starò sul cazzo..."

Radja Nainggolan sui motivi che lo hanno portato a salutare l'Inter: "Starò sul cazzo, che ne so". E sul ritorno a Cagliari: "Scelta di cuore".

Radja Nainggolan parte per . L'esperienza bis in Sardegna sta per diventare realtà, ma il belga prima di lasciare l' spende parole colorite per provare a spiegare cosa è andato storto con i nerazzurri.

La battuta viene immortalata da 'FcInterNews' in aeroporto a Malpensa, mentre il Ninja è intento a prepararsi al volo per raggiungere l'Isola dove giocherà in questa stagione con la formula del prestito secco.

"Cosa è successo con l'Inter? Starò sul cazzo, che ne so...".

Nainggolan parte per Cagliari: "Io via? Starò sul c..."

pic.twitter.com/LZ3R8vKqdy — FcInterNews.it (@FcInterNewsit) August 3, 2019

Un divorzio inatteso, soprattutto dopo l'arrivo in pompa magna della scorsa estate dalla che lasciava presagire ben altri presupposti. Ma Nainggolan, nonostante la cessione al Cagliari, si augura che la liaison con l'Inter non sia giunta ai titoli di coda.

"Ho altri due anni di contratto dopo questo, magari con l'Inter l'esperienza non è finita. Vediamo".

Il futuro, seppur per una sola annata, si chiama Cagliari: il centrocampista a 'Sky' dispensa parole dolcissime verso i suoi nuovi 'vecchi' tifosi, mostrandosi pronto per l'avventura in rossoblù.