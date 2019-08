Nainggolan alla Fiorentina, intesa con l'Inter ma il belga preferisce il Cagliari

Accordo trovato tra Inter e Fiorentina per il prestito di Nainggolan in maglia viola: dubbioso il giocatore, che preferisce un ritorno a Cagliari.

Una partita a scacchi. È quella che stanno giocando l' e Radja Nainggolan, messo ormai da tempo sulla lista dei partenti dal club nerazzurro, che nelle scorse ora ha anche trovato un'intesa con la per il prestito. Il belga preferisce però un ritorno a , come riportato da 'La Gazzetta dello Sport'.

Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Ecco allora che al momento l'uscita del centrocampista dall'Inter è in una fase di stallo, con ogni mossa da parte di una delle parti in gioco che potrebbe sbloccare concretamente la situazione nelle prossime ore.

La Fiorentina è pronta ad accogliere il giocatore in maglia viola, avendo trovato l'accordo con l'Inter ed essendo disposta a garantire a Nainggolan uno stipendio da 3 milioni. Cifra che si avvicina ai 4,5 netti attualmente percepiti dal belga, con l'Inter che dovrebbe così farsi carico della differenza.

Un sacrificio che i nerazzurri sono disposti a fare pur di lasciar partire il giocatore, come riportato sempre da 'La Gazzetta dello Sport', con il club milanese che sarebbe anche propenso a farsi carico dello stipendio di luglio e magari anche di quello di agosto.

Manca però il sì di Nainggolan, il quale vuole tornare a Cagliari piuttosto che buttarsi in una nuova avventura a Firenze. I sardi ad oggi hanno però offerto solamente 1,5 milioni per lo stipendio del giocatore, cifra che non può accontentare l'Inter che sarebbe chiamata a coprire la parte restante. Per questo motivo i nerazzurri preferirebbero mandarlo alla Fiorentina.

Una divergenza di vedute che al momento ha rallentato la partenza del giocatore, il quale nelle prossime ore sarà chiamato a decidere se portare fino in fondo la pista che lo porterebbe in Toscana o se farla definitivamente saltare a favore del Cagliari. Una partita a scacchi in cui ogni mossa può essere quella decisiva.