Nainggolan-Fiorentina, asse con l'Inter: affare da 20 milioni

Inter pronta a proporre Radja Nainggolan alla Fiorentina, che lascerà Cagliari: si ragiona su un prestito con obbligo di riscatto a 20 milioni.

Con un anno di ritardo, Radja Nainggolan potrebbe approdare finalmente alla . Il pallino del ds Pradè non resterà a - dove il belga si trova in prestito secco - nella prossima stagione, ma neppure all': ecco spiegato il ritorno di fiamma coi viola.

Secondo 'La Nazione' in estate nerazzurri e gigliati si siederanno al tavolo per discutere del futuro di Dalbert, che ha convinto società e tifosi nella stagione fin qui disputata in Toscana. Il terzino brasiliano dovrebbe rimanere a Firenze, dove può raggiungerlo anche Nainggolan. Il Cagliari non lo acquisterà, rispedendolo all'Inter, ma lì il Ninja è fuori dal progetto.

Prestito con obbligo di riscatto a 20 milioni: è questa la formula con cui la Fiorentina potrebbe mettere le mani sul centrocampista. Commisso prepara il nuovo colpo.