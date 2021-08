Nainggolan e il mancato ritorno al Cagliari: "Sono spariti, mi hanno mollato"

Il centrocampista belga non nasconde la delusione per il mancato ritorno al Cagliari: "Ci sono rimasto male, volevo chiudere la carriera lì".

Radja Nainggolan è da pochi giorni tornato a casa, in Belgio, dove giocherà con l'Anversa, il club della sua città natale: una scelta di cuore, dettata anche dal dietrofront del Cagliari che ha deciso di non procedere con l'affondo dopo la risoluzione del contratto tra il centrocampista e l'Inter.

Un esito quasi imprevedibile, considerate le voci che davano Nainggolan pronto al rientro in Sardegna: intervistato da 'L'Unione Sarda', il classe 1988 non ha usato parole leggere per descrivere la sua grande delusione.

"Non c’era un interesse abbastanza forte nei miei confronti. Ho dato la mia disponibilità, la mia priorità era Cagliari, ho sempre pensato di tornare. Ho pressato il presidente e il direttore, ma a un certo punto sono come spariti, mi hanno mollato. Ci sono rimasto molto male, il sogno era chiudere la carriera a Cagliari".

I contatti con il mondo rossoblù sono proseguiti per settimane, seppur alla fine tutto sia risultato vano.

"Fin dalla fine del campionato, alcuni mesi fa, sono sempre rimasto in contatto con lo staff del Cagliari. La mia volontà era chiara, uno rinuncia a tanti soldi, perché sarebbero stati tanti, come ho fatto io, ma dall’altra parte non ho mai visto la volontà di riprendermi. 'Intanto verrà lo stesso', pensavano".

L'attaccamento per il Cagliari di Nainggolan è noto a chiunque, direttamente proporzionale all'amarezza per non aver potuto chiudere la carriera nel capoluogo sardo.