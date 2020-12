Nainggolan torna al Cagliari: come giocherà con Di Francesco

Radja Nainggolan farà ritorno a Cagliari in prestito e ritroverà Eusebio Di Francesco: vediamo dove potrebbe giocare nei sistemi tattici del tecnico.

Il calciomercato sta ufficialmente per tornare a farci compagnia e ci ha già regalato un assaggio niente male: Radja Nainggolan tornerà al Cagliari , dove l' lo cederà con la formula del prestito.

Sarà la terza esperienza in Sardegna per il belga, che ha voluto fortemente il ritorno in una terra a lui molto cara: niente da fare per il prosieguo dell'avventura all'Inter, mai veramente decollata nonostante la volontà di Conte di rivalorizzare un giocatore dalle doti non comuni.

In rossoblù il 'Ninja' ritroverà uno dei tecnici con cui ha saputo dare il meglio di sé in carriera: quell' Eusebio Di Francesco che lo portò a sfiorare una clamorosa finale di nella stagione 2017/2018, sogno accarezzato anche grazie ai goal di Nainggolan.

Ma come giocherà Nainggolan nel di Di Francesco? Tre le possibili opzioni al vaglio dell'allenatore abruzzese, chiamato a decidere in base alle necessità della squadra e agli schieramenti degli avversari.

MEDIANO NEL 4-2-3-1

Si tratta della soluzione più conservativa, con Nainggolan che arretrerebbe il suo raggio d'azione dedicandosi a compiti maggiormente difensivi in coppia con Marin, sfruttando magari le qualità da incursore partendo da dietro quando il gioco lo permette.

Il belga prenderebbe il posto di Rog, la cui stagione è praticamente già finita in seguito alla lesione del legamento crociato rimediata nelle scorse ore.

TREQUARTISTA NEL 4-2-3-1

E' sicuramente l'ipotesi più stuzzicante dal punto di vista offensivo ma non di certo nuova per Nainggolan che, da trequartista in questo modulo, veniva impiegato anche ai tempi di Luciano Spalletti, alla prima e all'Inter poi. Con risultati differenti, condizionati da problematiche di natura fisica.

In tal caso sarebbe Joao Pedro a spostarsi sull'out mancino, scalzando Sottil dall'undici titolare.

MEZZALA NEL 4-3-3

Sarebbe un ritorno all'antico in tutti i sensi, per posizionamento e sistema di gioco: proprio da mezzala e nel 4-3-3 Nainggolan veniva schierato da Di Francesco a Roma, salvo rare eccezioni come il passaggio al 3-4-3 sfoggiato in occasione dello storico 3-0 inflitto al nel ritorno dei quarti di Champions.

In cabina di regia finirebbe Marin, con Nandez a coprire la restante zona mediana. Sottil tornerebbe utile sulla fascia destra nel tridente offensivo.